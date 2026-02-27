ÂæËÌ»ÔÎ©Æ°Êª±à¤Î¥Þ¥ì¡¼¥°¥Þ2Æ¬¡¡»¥ËÚ»Ô±ß»³Æ°Êª±à¤Ë´óÂ£¤Ø¡¡ÈË¿£¤Î¤¿¤á¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ»ÔÎ©Æ°Êª±à¤Ï26Æü¡¢Æ±±à¤Ç»ô°éÃæ¤Î¥Þ¥ì¡¼¥°¥Þ2Æ¬¤ò¡¢ÈË¿£¤Î¤¿¤á»¥ËÚ»Ô±ß»³Æ°Êª±à¤Ë´óÂ£¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Áá¤±¤ì¤Ð3·î²¼½Ü¤Ë¤â½ÐÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¤ªÊÌ¤ì¤È¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¤ò½Ë¤¦¤¿¤á¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÍè±à¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæËÌ»ÔÎ©Æ°Êª±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±ß»³Æ°Êª±à¤È¤Ï2013Ç¯¤Ë¶¨ÎÏ´Ø·¸¼ùÎ©¤Î³Ð½ñ¤òÄù·ë¡£¼ï¤ÎÊÝÂ¸¤ä´Ä¶¶µ°é¡¢»ô°éµ»½Ñ¤Ê¤É¤Ç¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£±ß»³Æ°Êª±à¤«¤é¥è¥¦¥¹¥³¥¦¥ï¥Ë¤ä¥ä¥É¥¯¥¬¥¨¥ë¤òÆ³Æþ¤·¡¢±àÆâ¤ÎÎ¾À¸Îà¤äà¨Ãî¡Ê¤Ï¤Á¤å¤¦¡ËÎà¤Î°äÅÁÅªÂ¿ÍÍÀ¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¤Ç¥Þ¥ì¡¼¥°¥Þ¤Ï8»ÜÀß¤Ç14Æ¬¤¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸ÄÂÎ¿ô¤Ï¤³¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¤Û¤ÜÈ¾¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂæËÌ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿»ó¤Î¡Ö¥·¥ã¥ª¥·¥ç¥ó¥á¥¤¡×¡Ê¾®·§Ëå¡Ë¤ÈÍº¤Î¡Ö¥·¥ç¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ê·§ÇÆ¡Ë¡Ê¤¤¤º¤ì¤â18ºÐ¡Ë¤ò´óÂ£¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2Æ¬¤Ï¤¤ç¤¦¤À¤¤¡£
°ÜÆ°¤ËºÝ¤·¡¢Î¾±à¤Î»ô°é¥Á¡¼¥à¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»ô°é´ÉÍý¤Î¾ÜºÙ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¢Á÷ÍÑ¥±¡¼¥¸¤Ë´·¤ì¤ë·±Îý¤ä¹ÔÆ°¤È·ò¹¯¾õÂÖ¤ÎÌÊÌ©¤Ê´Ñ»¡¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢2Æ¬¤ò°ÂÁ´¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë½ç±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÇÛÎ¸¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
ÂæËÌ»ÔÎ©Æ°Êª±à¤Ï¡¢½ÐÈ¯¤Þ¤ÇÍè±à¤¹¤ì¤Ð¡¢¥·¥ã¥ª¥·¥ç¥ó¥á¥¤¤È¥·¥ç¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¡¢±Â¤òÃµ¤·¤ÆÉ¡¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÄÄù¨婷¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
