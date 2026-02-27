King & Prince、新曲「Waltz for Lily」MVのビハインド映像ティザー公開！幻想的なMVも話題

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeがニューシングル「Waltz for Lily」を3月25日にリリース。このたび本作の初回限定盤Aに収録される「『Waltz for Lily』Music Video Behind the scenes」のティザー映像が公開された。

■「Waltz for Lily」のクリエイティブを深掘り

「Waltz for Lily」のMVは、今週ショートバージョンが公開されると、「美しくて儚くて涙が出る…こんな素敵なアイドルに出会えて幸せ」「ふたりもオーラも背景も画面のなかのすべてが美しすぎる」「“もう泣かないで”って歌われてるのに、優しい温かさに包まれて逆に涙が出ちゃう」などと、楽曲とマッチした幻想的な美しさに溢れる世界観の映像が、大きな反響を呼んでいた。

そのMVに続いて公開されたビハインド映像ティザーには、MVの制作の裏側や、制作過程でのメンバーのコメントなどが収められており、「Waltz for Lily」のクリエイティブを深掘りした内容となっている。

「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬廉と吉川愛がダブル主演を務める映画『鬼の花嫁』の主題歌で、大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソング。3月25日に18枚目シングルとしてリリースされる。

2026.03.25 ON SALE

SINGLE「Waltz for Lily」

