

2月27日に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。



■新設 ――――――――――――――



エムティジェネックス <9820> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/27発表（場中）

毎年3月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、QUOカード2000円分を贈呈する。



■拡充／変更 ―――――――――――



ダイドーリミテッド <3205> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/27発表

500株以上保有株主への優待商品の贈呈を廃止する。



マルマエ <6264> [東証Ｐ] 決算月【8月】 2/27発表

3月末割当の1→2の株式分割実施に伴い、株主優待制度を変更する。新制度では毎年8月末時点で200株以上かつ6ヵ月以上継続保有する株主を対象に、QUOカード2000円分（従来は1000円分）を贈呈する。実質拡充。



ＮＩＴＴＡＮ <6493> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/27発表

25年3月末に続き、26年3月末基準日も継続保有期間にかかわらず、500株以上を保有する株主を対象とする。27年3月末からは継続保有条件の適用を再開する予定。



ヴィア・ホールディングス <7918> [東証Ｓ] 決算月【3月】 2/27発表

保有株数に応じて贈呈する割引券を年間8000～4万8000円相当（従来は5000～4万円相当）に増額する。



エイチ・ツー・オー リテイリング <8242> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/27発表

現行の「500円割引券」を食品スーパーでの買上金額に応じた「Sポイント」の付与に変更。また、優待券における長期保有特典の基準を緩和するとともに、新設するポイント付与優待にも100株以上を3年以上継続保有する株主への特典を追加する。



ｉｓｐａｃｅ <9348> [東証Ｇ] 決算月【3月】 2/27発表

26年3月末基準日は保有株数100株以上で「Series 3 ランダー（仮称）試験モデル見学会」への参加応募権利を提供する。1000株以上には追加で「ムーンギルド・ミーティング（オフィス招待・経営陣との対話）」への参加応募権利を付与する。



東和フードサービス <3329> [東証Ｓ] 決算月【4月】 2/27発表（場中）

優待品に店舗・オンラインショップで利用可能な「椿屋珈琲グループアプリポイント」（保有株数に応じて1500～1万8000ポイント）を追加。従来の優待券との選択制に変更する。



日本精化 <4362> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/27発表（場中）

新制度では毎年3月末に100株以上を保有する株主を対象に、保有株数と保有期間に応じて3000～8000円相当のグループ会社製品（1000株以上保有者はカタログギフトを選択可）を贈呈する。ただし、100株以上500株未満は3年以上保有が条件となる。従来は1000株以上保有株主に一律7000円相当の製品を贈呈していた。



七十七銀行 <8341> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/27発表（場中）

3月末割当の1→3の株式分割実施に伴い、株主優待制度を拡充する。新制度では3月末時点で500株以上を1年以上継続保有する株主を対象に、保有株数に応じて4000～1万2000円相当の地元特産品などを贈呈する。ただし、初回の26年3月末に限り、保有期間の要件は設けず、分割前の保有株数を基準に新制度の優待を実施する。



■廃止 ――――――――――――――



三菱マテリアル <5711> [東証Ｐ] 決算月【3月】 2/27発表

25年9月末を最後に株主優待制度を廃止する。



株探ニュース

