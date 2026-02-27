【投資部門別売買動向】信託銀が9515億円売り越す一方、海外勢が5426億円、個人は5466億円買い越す (2月第3週)
東証が27日に発表した2月第3週(16日～20日)の投資部門別売買動向(現物)によると、イラン情勢の緊迫化や「SaaSの死」への懸念が嫌気され、日経平均株価が週末比116円安の5万6825円と3週ぶりに小反落し史上最高値圏でもみ合ったこの週は、年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行は7週連続で売り越した。売越額は9515億円と前週の4440億円から急拡大した。7週間合計の売越額は2兆7430億円に上る。今年に入り日経平均が史上最高値の更新が続く中、年金基金は利益確定売に大きく動いたようだ。
一方、海外投資家が7週連続で買い越した。買越額は5426億円と前週の1兆2323億円から急減したものの、7週間合計の買越額は4兆4067億円に膨らんだ。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で3週ぶりに売り越した。売越額は5965億円だった。前週は5564億円の買い越し。現物と先物の合算でも3週ぶりに売り越し、売越額は539億円だった。個人投資家は3週ぶりに買い越し、買越額は5466億円だった。前週は1兆1658億円の売り越しだった。自社株買いが中心とみられる事業法人は21週連続で買い越し、買越額は2932億円と前週の1147億円から拡大した。
■投資部門別売買代金差額 (2月16日～20日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
2月 ―――
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
第4週 1,598 ▲2,898 8,348 [ 4,715 3,633 ] 53,322円 ( -524 円)
第3週 1,921 ▲4,249 4,792 [ 1,377 3,414 ] 53,846円 ( -89 円)
第2週 7,804 ▲2,459 ▲6,627 [ ▲6,747 119 ] 53,936円 ( +1996 円)
第1週 12,246 ▲77 ▲5,428 [ ▲5,644 216 ] 51,939円 ( +1600 円)
12月 ―――
第5週 ▲149 175 1,846 [ 29 1,817 ] 50,339円 ( -410 円)
第4週 ▲210 307 ▲3,852 [ ▲4,042 189 ] 50,750円 ( +1243 円)
第3週 ▲4,390 ▲1,766 2,565 [ ▲263 2,828 ] 49,507円 ( -1329 円)
第2週 1,897 1,293 ▲2,502 [ ▲3,936 1,433 ] 50,836円 ( +344 円)
第1週 34 ▲2,084 2,076 [ 23 2,053 ] 50,491円 ( +237 円)
11月 ―――
第4週 ▲1,162 236 ▲4,528 [ ▲4,359 ▲169 ] 50,253円 ( +1628 円)
第3週 ▲3,836 ▲834 1,158 [ ▲368 1,526 ] 48,625円 ( -1750 円)
第2週 5,147 ▲5,397 ▲2,366 [ ▲4,358 1,992 ] 50,376円 ( +100 円)
第1週 ▲3,559 755 5,557 [ 970 4,586 ] 50,276円 ( -2134 円)
10月 ―――
第5週 3,459 1,388 ▲1,876 [ ▲3,859 1,982 ] 52,411円 ( +3111 円)
第4週 6,436 ▲786 ▲5,124 [ ▲5,369 244 ] 49,299円 ( +1717 円)
第3週 1,532 ▲109 3,431 [ 1,026 2,404 ] 47,582円 ( -506 円)
第2週 10,586 ▲4,882 ▲4,290 [ ▲6,403 2,113 ] 48,088円 ( +2319 円)
第1週 12,398 ▲2,136 4,222 [ 778 3,444 ] 45,769円 ( +414 円)
※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
