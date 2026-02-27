2月26日、人気グループ・Snow Manの新曲「SAVE YOUR HEART」が発表された。メンバーの“舘さま”こと宮舘涼太の初主演ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の主題曲になることが同時に明かされている。

「同グループといえば、ラウールさんや目黒蓮さんといった華やかな人気メンバーが知られていますが、宮舘さんも独自のポジションを確立しています。デビュー前から“ロイヤルキャラ”で知られ、ファンやメンバーから『館さま』と親しまれてきました。2025年4月からはTBSラジオ番組『宮舘涼太のロイヤルサロン』もレギュラーで獲得するなどソロでの活動にも力を入れています。

そんな宮舘さんがグループの中心で届ける『SAVE YOUR HEART』は愛を『プログラム』に見立てた近未来型のラブソングで、テーマは『包み込む愛』。タイトルどおり、相手を丸ごと受け止めるような深い愛情を描いた楽曲だといいます」（芸能記者）

2018年に初ドラマに出演してから6作めとなる同ドラマ。これまでゲスト出演が続いていたが、8年めにしてつかんだ初主演だった。しかし、新曲発表の前日の報道されたのがまさかの熱愛だ。

「25日、『女性セブンプラス』が日本テレビ・黒田みゆアナとの“お泊まり愛”を報じました。記事によれば、2人は2025年ごろから距離を縮め、2026年に入ってからは黒田アナが宮舘の自宅を訪れ、そのまま仕事へ向かう姿も確認されているといいます。

宮舘さんの熱愛について、X上では

《館さまなら幸せになってほしい》

といった好意的な声もありますが、

《プロ意識にかけるわ》

《せっかく次のドラマ初主演らしいのに台無しだね》

という落胆の声が目立ちます。

“ロイヤルキャラ”としてどこか浮世離れしたイメージを貫いてきた宮舘さんだけに、現実味を帯びた恋愛報道は意外性も大きかったのでしょう。初主演ドラマを目前に控えて、作品とグループの新曲を盛り上げたいというタイミングでの報道だけに、ファンの胸中は複雑なようです」（同前）

さすがにアイドルの熱愛をファンが包み込んでくれることは無さそうだ。