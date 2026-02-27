柄本佑、おっとりな長尾謙杜をやさしくフォロー「まだ早いかも！」 舞台裏明かし笑い誘う
俳優の柄本佑（39）、長尾謙杜（23／なにわ男子）が27日、都内で行われた映画『木挽町のあだ討ち』初日舞台あいさつに登壇し、柄本がおっとりな長尾をやさしくフォローした。
【写真】カワイイ！木槌回収で1人だけ忘れられる長尾謙杜
舞台あいさつにはほかに、渡辺謙（66）、北村一輝（56）、瀬戸康史（37）、滝藤賢一（49）、高橋和也（56）、正名僕蔵（55）、イモトアヤコ（40）、源孝志監督（64）が登壇した。
冒頭、柄本のあいさつのあと、長尾がおっとりしゃべり出し甘がみすると、温かく見守っていた渡辺から「大丈夫か？」とやさしくツッコミ。続けて柄本は「緊張する！って言ってて、瀬戸くんに『まじでか！』って言われてました」と登壇前の長尾の様子を明かした。会場に笑いが起こる中、長尾も「あはは！」と声を上げて笑いつつ、「すごい緊張しています！」と告白。そして「きょう、僕にとって人生の中でキーとなってくる日なのかなと思います」と、本作出演への熱い思いをにじませた。
長尾演じる菊之助を居候させていた森田座の小道具方・久蔵役の正名から「ネットニュースで拝見したんですけど、他にどの役をやりたいという質問に久蔵と答えたんですか？うれしいですね」と伝えられ笑顔で「ありがとうございます！」と返した長尾。続けて正名から「別に正名僕蔵にはなりたくない？」と質問が飛ぶと長尾はしばし正名をみつめたあと、「…そういう人生もありかもしれないです！」と力強く返した。これを笑顔で見守っていた柄本は「ちょっとまだ早いかも！」とフォローした。
同作は、第169回直木賞・第36回山本周五郎賞をダブル受賞した永井紗耶子氏の時代小説を実写化。芝居小屋を舞台に、“美談”として語り継がれてきたあだ討ち事件の裏側に隠された真実を描く。2025年には歌舞伎舞台化も実現した。
映画は、日本映画界が誇る実力派キャストとスタッフが集い、“あだ討ち”をめぐる極上の江戸ミステリーを描く。柄本が仇討ち事件の真相を追う田舎侍・加瀬総一郎役、渡辺が芝居小屋「森田座」で謀略を巡らせる立作者・篠田金治を重厚に演じる。
