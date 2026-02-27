3月8日の国際女性デーを前に22日、7局のアナウンサーが集まり、“自分らしい働き方”を応援するトークイベントを開催。その様子を、それぞれのメディアがテレビなどで発信します。

この春、日本テレビとNHK・民放各局（テレビ朝日、TBS、テレビ東京、フジテレビ、TOKYO MX）が連携し、国連が定める『国際女性デー』（3月8日）にあわせて、女性の生き方や健康について考える情報を放送やインターネットで発信する取り組み、“＃私らしく”を展開します。

3月の1か月間、女性の生き方や体と心をめぐるさまざまな課題、そして解決の手がかりを、テレビやラジオ、SNSなどを通じて幅広く発信していきます。今年で5回目となるこの取り組みでは、性別をこえて、誰もがありのままの自分・相手を受け入れ、生きやすい社会について考えるきっかけとなることを目指します。

■スペシャル・コラボ座談会 “#私らしく 働く”

スペシャル・コラボ座談会では、各テレビ局のアナウンサー7人が登壇し、「仕事とプライベート、両立できるか不安」や「自分らしく働き続けるにはどうすれば？」など視聴者から寄せられた“働き方”をめぐる悩みや質問について、自身の体験を振り返りながら、語り合い、考えます。

日本テレビ・森富美アナウンサーは「優しい言葉、勇気づける言葉、肩の力が抜ける言葉アリマス。一緒にお話ししましょう！」とコメントしました。

日本テレビキャンペーン参加番組・メディアは、『Oha!4 NEWS LIVE』、『news every.』、『news zero』、『真相報道 バンキシャ！』、24時間NEWS専用チャンネル『日テレNEWS24』、日本テレビ系NNN30社の総合ニュースサイト『日テレNEWS NNN』を予定しています。