■強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」侍ジャパン−中日（27日、バンテリンドーム）

WBC初戦（台湾戦）まで残り1週間と迫る中、井端弘和監督（50）率いる侍ジャパンは中日との強化試合に臨んだ。試合は1回、中日の先発・柳裕也（31）に対し、この試合4番でスタメン出場した佐藤輝明（26、阪神）が先制の3ラン本塁打を放った。

1回、1死走者無しの場面で2番・周東佑京（30、ソフトバンク）は四球、3番・牧秀悟（27、DeNA）は死球を受け一、二塁のチャンスを迎えた。続く4番・佐藤輝は柳が投じた初球、カットボールを振り抜きライトスタンドへ。打球は特大の3ラン本塁打となり侍ジャパンは先制に成功した。

昨季、本塁打（40本）・打点（102打点）の“二冠王”に輝いた佐藤輝。バンテリンドームとは相性が良く、昨季のビジター試合では最多の7本塁打を記録している。今大会の強化試合初戦となった22日のソフトバンク戦では、先制打を含む3本の適時打を放ち5打点と活躍。チームの打線に勢いをつけ13ー3で勝利した。

【侍ジャパン強化試合日程】

2月27日（金）19時

vs中日@バンテリンドーム ナゴヤ

2月28日（土）19時

vs中日@バンテリンドーム ナゴヤ

3月2日（月）19時

vsオリックス@京セラドーム大阪

3月3日（火）19時

vs阪神@京セラドーム大阪