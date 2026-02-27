２６日のフジテレビ「この世界は１ダフル」は、芸能人が選んだナンバー１を語りつくす企画「私のＮｏ．１ダフル」が放送された。

司会の東野幸治が「なんの宣伝もなく来ていただいた」と女優・賀来千香子（６４）を紹介すると、スタジオに「ええーっ！？」と驚きの声があがった。

グリーンのニットに白パンツ姿で登場。現在「大谷翔平」に夢中になり、２０１８年からほぼ毎日試合観戦し、スマホの中にはお気に入り動画を集めた「翔平様フォルダ」もあるという。

「ＷＢＣも近いですしね、みなさんお好きですよね？きょうは代弁させていただきます」と切り出すと、「神です」という大谷について、元ド軍一塁コーチだった現マーリンズのクレイトン・マッカロー監督とのアイコンタクトがたまらないとか、死球を受けたパドレスのロベルト・スアレス投手と米球宴で再会すると痛がるポーズでイジった姿がかわいいなど、着眼点を怒涛トーク。ＶＴＲ中もしゃべり続けて止まらず、まさか姿がネットでも話題に。

「賀来千香子さんノー番宣なの！？」「今でも変わらず綺麗」「熱量すごい」「見方がコアすぎるｗ」「めっちゃ喋るやんｗ」「全然年取らないよねぇ…あんなふうになりたい」「オタクの早口で最高」「翔平様フォルダ」「賀来千香子からマッカローの名前が出て思わずテレビを三度見」「野球で食いつく賀来千香子さんおもろい」「喋りすぎｗ」「やばいｗ」「今も本当に可愛いらしい」と反応する投稿が集まった。