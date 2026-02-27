ユーチューバー・ヒカル（34）のYouTubeチャンネルに多数出演し、人気を博していたカードショップ「遊楽舎」の店長が27日に公式X（旧ツイッター）を更新。「遊楽舎 姫路花田店」が28日に閉店することを受け、複雑な胸中をつづった。

実業家・トモハッピー氏は「flat-工房」のYouTubeチャンネルに出演した際、酒を飲んだ上でと強調しながら、店長について辛らつな批判をし続け、物議を醸していた。店長はこの動画の影響で批判が殺到したといい「事業を継続することは不可能」と判断。今月末を持って同店舗を閉店すると発表していた。

そして27日には「本音でいうと、納得のいかない事も多いですし、何故あんなことをされたのかも理解に苦しみます」と吐露。「一方で多くの方が、応援に来てくださり、ずいぶんと苦しみから救われています。また閉店後のお店についても、数社の方からお話をいただいており、まとめればスタッフの今後も含めて、なんとかなりそうです」とした。

また「今回の件は、SNSが怖いということを痛感しました。もっと恐ろしい事は、バズりたいという欲望が、人間性を破壊するということ。他人の人生を破壊すること…バズるための欲望は、令和の暗殺にもなりえるのかもですね…」とも。

そして「遊楽舎 ドンキ住之江公園店は契約上の話もあり、営業を継続します。そちらには私も定期的に足を運びますので、もしよければお店に来ていただければ幸いです」と告知していた。