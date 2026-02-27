女優の沢尻エリカ（39）と山谷花純（29）が27日、都内で映画「＃拡散」（白金監督）初日舞台あいさつに登壇した。沢尻にとって約6年半ぶりの映画出演となる。

ワクチン接種後に亡くなった妻の死の真相を求める男が、虚実ないまぜの情報に翻弄（ほんろう）されていく姿を通して、真偽不明な怪情報やフェイクニュースがネット上で瞬時に拡散されていく現代社会の実像を描いた社会派ドラマ。主人公・浅岡信治役で成田、浅岡の存在を世に紹介する新聞記者・福島美波役で沢尻が共演した。

イベントでは、沢尻と同じ事務所の山谷が涙する一幕も。これまでは沢尻の作品を鑑賞する立場で共演はかねての夢だった。共演がかない「同じ台本を持って一緒の現場に行くのが夢のようで。いつか同じ舞台あいさつに立ちたかった」と明かした。声が涙ぐみ「やばい…」と涙をこぼし、沢尻に向けて「ずっと待っていたし、この場でこの言葉を言うのはおかしいかもしれないけど『お帰り』って伝えたいです」と瞳を赤くした。

この言葉を聞いた沢尻は「めっちゃうれしいです」と後輩の言葉に感激。「たまたま撮影の前にワークショップで会って手紙をもらって熱い言葉をもらっていて。そこから映画の撮影が決まって」と後輩の涙を見守った。今作の撮影時に親交を深めたといい「たまたま富山の居酒屋でご飯食べていたから花純ちゃんがマネジャーさんと来て、そこから毎日いろんな所に行ってご飯行ってスナック、ジャズバーに行ったり」と明かし、山谷も「今ではお姉ちゃんのような存在になりました」と笑った。成田は「袖でマネジャーさんにお宮の話しないでって言われてました」と暴露していた。