¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡ÛËö±ÊÍ´µ±¡¡´¬¤ÊÖ¤·¤Ëµ¤¹ç¡Ö¿Ê½ÐÀï¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡ÖÆüËÜºâÃÄ²ñÄ¹ÇÕÁèÃ¥Àï¡×¤¬£²£·Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¥Ú¥é¹ª¼Ô¡¦Ëö±ÊÍ´µ±¡Ê£³£¸¡á»³¸ý¡Ë¤Ï£¶£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é¹¶¤á¤ë¤â£±£ÍÅ¾Ê¤¼º³Ê¡ÊÁª¼êÀÕÇ¤³°¡Ë¤Ë¡£¡ÖÂÎ¤ÏÂç¾æÉ×¡££³¡Ê²ÖÅÄ³®À®¡Ë¤¬Íî¤È¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò°®¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£È½ÃÇ¥ß¥¹¡×¤È¿°¤ò¤«¤à¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¿·¥Ú¥é¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿½®Â¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨½½Ê¬¡£¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¤Ï·ë¹½¤¤¤¤´¶¤¸¡£¥¿¥¤¥àÄÌ¤ê¹Ô¤Â¡¢¿¤Ó¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄ´À°¤Ï½çÄ´¤À¡£¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¿·ÉÊ¥ê¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò½Ð¤¹¤À¤±½Ð¤·¤Æ¡¢¼¡¤Î¿Í¤Ë´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¡£ÆÁ»³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸¡Æü¤ËÏÃ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÃÏ¸µ£Ö¤Ø¤Î»×¤¤¤Ï¿Í°ìÇÜ¶¯¤¤¡£ÄË¤¤Å¾Ê¤È¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡ÖÃæÏÈ¤¯¤é¤¤¤Ç¿Ê½ÐÀï¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤êÁö¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤¹¡£