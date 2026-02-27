時代の移り変わりを感じられますね…。

大事なデータ、動画はディスクに書き込んでおこう。っていうのが、データ保存の鉄則…だったのはもう昔話。取り扱われるデータが大容量化するにつれ、CDやDVD、Blu-rayメディアでは追いつかず、バックアップや映像データ保存は外付けHDDが主流になってきています。

この流れを受け、ソニーはすでにBlu-rayレコーダーやBlu-rayメディアの生産終了をアナウンスしています。そしてバッファローもまた、ブルーレイドライブの販売終了を告知しました。

2026年7月にブルーレイドライブ終了、後継機種なし

発表されたリリースによると、販売終了商品はポータブルサイズの「BRXLPT6U3Eシリーズ」「BRXLPTV63Bシリーズ」「BRXLPTWOU3シリーズ」。

終了時期は2026年7月を予定し、受注状況により販売終了時期は前後するとのこと。

ブルーレイドライブは他のメーカーも販売しているので、Blu-rayを読み込む手段自体がすぐに無くなるというわけではありませんが、それでも全体的なニーズが減っていると考えると、いずれはブルーレイドライブ自体の入手も難しくなってくるかもしれません。

もし今後ブルーレイドライブが必要になる可能性があるなら、買えるモデルを今のうちに確保しておくのが正解かもしれません。Amazonではメジャーなメーカー製モデルは、早くも売り切れていく気配も見られますので…。

じゃあ何に保存すればいいのよ？ SSD？ HDD？

こうしたメディアの世代交代は今に始まった話ではありません。

過去にはフロッピー、PD、スーパーディスク、Zip、MO…など。さまざまなメディアが誕生と絶滅を繰り返してきました。ただ、その背景には、次の使い勝手の良い大容量メディアが一般化してきたという流れがあったのですが、今回はそうでもないんですよね。

Blu-rayが手に入りにくくなってくるとなると、その次どうすればいいの？ って話です。

やっぱHDDでしょうかね？ それとも速度重視でSSDですかね？

容量単価を求めるか、速度を求めるかによって変わってくるところですけど、どちらにしても今まさに価格が急騰しているのがキッツイところでして…。

僕らはいったい、何に保存すれば良いのでしょうか…。だれか、答えをください。

え、LTO？ 長寿命なのは良いけどデータテープはマニアックすぎるのでごめん。なにか他のやつで。

Source: バッファロー, ソニー, Wikipedia