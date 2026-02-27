「運動が嫌いな猫」に効果的な遊びの誘い方5選

1.「物陰」をうまく使う

猫は、目の前で堂々と動くものよりも「見えそうで見えないもの」に強く惹かれます。おもちゃをそのまま振り回すのではなく、クッションの裏や段ボールの影、あるいはブランケットの下などでガサガサと動かしてみてください。

時折、チラッと先端だけを見せては隠す動きを繰り返すと、猫の狩猟本能が刺激され「捕まえたい！」という気持ちが湧いてきます。

じっと様子をうかがい、お尻を振って飛びかかる準備を始めたら、心のエンジンがかかった証拠です。

2.「時間」を変えてみる

猫には、薄暗い時間帯に活発になる「薄明薄暮性（はくめいはくぼせい）」という習性があります。昼間におもちゃを見せても知らん顔をしている猫なら、夕飯の前や早朝など、少し薄暗いタイミングで誘ってみるのがおすすめです。

また、猫の集中力は長く続きません。30分続けて遊ぼうとするのではなく、1回5分程度の短い遊びを、一日のうちで数回に分けて行いましょう。

猫が一番やる気を見せる「ゴールデンタイム」を飼い主が見つけることが大切です。

3.「おやつ」と連動させる

どうしても動いてくれない場合は、食欲の力を借りるのもひとつの手です。おやつをそのまま与えるのではなく、手に持って少し離れた場所から呼んだり、床を転がして追いかけさせたりしてみましょう。

また、市販の「おやつが出てくる知育玩具」を使えば、転がすという動作を自然に引き出せます。「動けば良いことが起きる」と猫が学習すれば、遊びへの意欲も高まります。

ただし、食べさせすぎは肥満の元なので、一日の食事量の中で調整するように気をつけましょう。

4.「おもちゃ」の素材にこだわる

猫によって、おもちゃの好みは驚くほど違います。鳥の羽のようなふわふわした感触が好きな子もいれば、カサカサと鳴るビニールの音に反応する子、あるいはキラキラ光るリボンに目がない子もいます。

もし今のおもちゃで遊ばないのなら、素材を変えてみてください。釣り竿タイプのおもちゃなら、先端を付け替えられるのでひとつあると便利です。

愛猫がどんな動きや音に一番耳をピクつかせるか、じっくり観察して「お気に入り」を探し出しましょう。

5.「高低差」を取り入れる

運動は「走ること」だけではありません。床での移動に興味を示さない猫には、上下の動きを促してみましょう。

キャットタワーや階段、安全な家具の上などを使って、おもちゃを高い場所へ誘導します。ジャンプしたり、一段ずつ登ったりする動作は、平坦な場所を走るよりも全身の筋肉をしっかり使います。

激しいダッシュが苦手なシニア猫や少し太り気味の猫でも、ゆっくりとした登り降りなら自分のペースで取り組みやすく、効果的な運動になります。

なぜ運動が必要？動くことで得られるメリット

運動の最大のメリットは、健康な体づくりと心のケアが同時にできることです。まず、消費カロリーが増えることで肥満を防ぎ、関節や心臓への負担を減らすことができます。

次に、室内飼いの猫にとって遊びは「狩り」の代わりであり、獲物を仕留める達成感を味わうことでストレスが大きく解消されます。

最後に、日常的に体を動かすことで筋肉が維持され、高齢になっても自分の足でしっかり歩ける健康寿命を延ばすことにつながります。

飽きさせないための飼い主の心得

遊びを長続きさせるコツは、おもちゃを「出しっぱなしにしない」ことです。いつでも遊べる状態だと、猫にとっておもちゃはただの「動かない物体」になり、すぐに飽きてしまいます。

遊ぶ時だけ取り出し、終わったら猫の手の届かない場所へ片付けることで、新鮮なワクワク感を保てます。

また、猫の気分が乗らない時は無理に誘わず、すぐに切り上げる潔さも大切です。飼い主が「遊んであげる」のではなく、一緒に楽しむ姿勢が猫にも伝わります。

まとめ

運動嫌いな猫を動かすには、飼い主のちょっとした工夫と根気が必要です。一度に完璧を目指す必要はありません。

今日はおもちゃを1分追いかけた、明日はおやつを追いかけてジャンプした、という小さな積み重ねが愛猫の健康を守ります。

猫の性格や好みを理解し、お互いにストレスのない範囲で「動く習慣」を作っていきましょう。愛猫と遊びを通じてコミュニケーションを取る時間は、飼い主にとっても幸せなひとときになるはずですよ。

(獣医師監修：葛野宗)