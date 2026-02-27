ニャンて可愛いのーーーーッ♡（喜）【ファミマ】の「新作スイーツ」が大当たり！！！

【ファミリーマート】から、猫をモチーフにした新商品がラインナップ豊富に登場しました。「ファミリ～にゃ～ト大作戦！」と銘打ったキャンペーンでは、焼菓子やドリンク、日用品まで、猫をデザインに取り入れた商品が勢揃い。思わず写真を撮りたくなるキュートなビジュアルに、心が躍る人も多いのでは。今回はその中から、見た目の可愛さはもちろん、味にもこだわったスイーツをピックアップしてご紹介します。

上品で大人っぽいパッケージデザインも◎

「ニャンて可愛いのーーーーッ」と、@ftn_picsレポーターHaruさんが興奮気味に紹介するのは「にゃんともおいしい くろねこテリーヌ ショコラ」\248（税込）です。思わず手が伸びる大人っぽくておしゃれなパケは、猫専門イラストレーターCoonyさんによるもの。表情や種類の異なる全4パターンの黒猫のイラストで、販売されています。

濃厚 & なめらかなショコラで幸福度アップ！

パケを開けると、ねこの形をしたテリーヌがお目見え。レポーターHaruさんは「なめらかでとっても濃厚！」「見た目も中身も大満足」と感想を投稿しています。筆者も食べましたが、濃厚さとくちどけの良さにすっかり虜に！ ほっと一息つきたい時におすすめの、幸せな気分になれるスイーツです。

食べる前から癒されちゃいそう！

もふもふ感のあるタッチで描かれた猫が魅力の、「mofusand」とコラボレーションした「ふたごのねこまんじゅう きゃにゃめるあん（2個入）」。キュートなパッケージデザインには、目が離せなくなりそう。透明なパケから覗くスイーツも、猫の形をしていてワクワク感もバッチリ。価格は\195（税込）。

キャラメル風味のしっとり和菓子にほっこり

食べるのがかわいそうになりそうなこちら。公式サイトによると、「2種類のにゃんこのかわいい顔をかたどったおまんじゅう」「中身の餡はキャラメル味の『きゃにゃめるあん』」とのこと。レポーターHaruさんは、「しっとりとした食感がgood」「お茶請けにもぴったり」と紹介しています。シェアしやすいのも嬉しいですが、あっという間に完食しそう！

いずれも数量限定販売なので、食べたいと思った人は早めにファミマでGETして！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N