『魔法つかいプリキュア！』10周年を記念した「リンクルステッキ」の大人向けアイテムが、2026年2月27日16時から予約開始。

予約受付の場所は、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」です。

放送当時の印象を残しながら、質感と遊びの再現度を大人仕様まで引き上げたメモリアルモデルです！

プレミアムバンダイ「Pretty Memories魔法つかいプリキュア！ リンクルステッキ」

予約開始：2026年2月27日（金）16:00予約期間：2026年2月27日（金）16:00〜2026年4月20日（月）23:00予定価格：6,930円（税込）販売チャネル：プレミアムバンダイ、他商品お届け：2026年8月予定対象年齢：15才以上

プレミアムバンダイは、メーカー公式の限定商品やアニメ・コミック系グッズを幅広く扱う公式通販サイトです。

「Pretty Memories」は、作中アイテムを美しくプリティに再現する復刻玩具シリーズとして展開中。

今回の第7弾では『魔法つかいプリキュア！』の変身アイテム「リンクルステッキ」を、10周年メモリアル仕様で商品化しています。

リンクルストーン ダイヤの造形と再現ギミック

商品サイズ：H約338mm×W約44.5mm×D約52mmセット内容：リンクルステッキ本体1・魔法の杖2・リンクルストーン ダイヤ1使用電池：単4電池×3（別売り）新規収録音声：約15種類以上

中央のダイヤモンド形ストーンは、ホログラフィックな輝きが見えるチェッカーパターンで仕上げられています。

八角形フレームにはビーズ状の装飾が入り、シャンパンゴールド調の外装と合わさってコレクション性の高い表情です。

下部のリボンや星モチーフ、丸いビーズ装飾まで作り込みが細かく、ディスプレイ時の見映えもしっかり確保。

本体に魔法の杖をセットすると先端LEDが発光し、金魔法（合体技）遊びの空気感まで再現できます！

変身セリフや金魔法（合体技）セリフに加えて、キャラクターおしゃべり音声も多数収録。

キュアミラクルとキュアマジカルのリンクルステッキで「プリキュア・ダイアモンド・エターナル」の発動遊びにも対応済み。

ルビー、サファイア、トパーズのボイスも入っているので、劇中の複数シーンを切り替えて楽しめる構成です。

10周年向けの新規音声として、キュアミラクル、キュアマジカル、キュアフェリーチェ、モフルンのオリジナルボイスを収録。

発売記念のキャストスペシャルインタビューも用意され、玩具だけでなく作品メモリアルとしての読み応えもある企画です。

変身アイテムとして遊ぶ楽しさと、周年アイテムとして飾る満足感を両立した1本です。

放送当時の記憶を大切にしたい人にも、今の質感でコレクションをそろえたい人にも刺さる内容です！

【10周年のリンクルステッキを大人仕様で再現！

プレミアムバンダイ「Pretty Memories魔法つかいプリキュア！

リンクルステッキ」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 予約はいつからいつまでですか？

2026年2月27日（金）16:00から、2026年4月20日（月）23:00予定までです。

Q. 価格はいくらですか？

価格は6,930円（税込）で、送料・手数料は別途必要です。

Q. セット内容は何が入っていますか？

リンクルステッキ本体1個、魔法の杖2本、リンクルストーン ダイヤ1個が同梱されます。

