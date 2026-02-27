ロキソプロフェン市場に、新しい仕入れ提案を打ち出す第1類医薬品が加わりました。

メディスンプラスの自社ブランド「ビタトレール」から、「ロキソプロフェン錠」が発売されています。

同成分市場で価格だけに寄らず、薬局経営の利益構造まで見据えた設計が今回の注目点です！

ビタトレール「ロキソプロフェン錠」

発売日：2026年2月27日分類：第1類医薬品内容量：12錠有効成分：ロキソプロフェンナトリウム水和物68.1mg（無水物として60mg）販売チャネル：クスリバンク

ビタトレールは、メディスンプラスが展開する医薬品シリーズブランドです。

同社はメーカー事業とトレーディング事業を持ち、医薬品流通を支える法人向け基盤としてクスリバンクを運営しています。

今回の新商品は、成熟した鎮痛薬市場で安定供給と利益確保を両立する選択肢として展開中。

製品仕様と服用設計

服用量：1回1錠服用回数：1日2〜3回まで対象年齢：15歳以上

頭痛・月経痛・腰痛などの鎮痛に加え、悪寒や発熱時の解熱にも対応する処方です。

添付文書には禁忌や相談事項が整理され、販売現場で説明しやすい情報設計になっています。

価格競争依存からの利益改善アプローチ

発売告知日付表示：2/27セルフメディケーション税制：控除対象

本製品は「同成分で安い」だけではなく、安定した仕入れと粗利改善を意識した価値提案型として位置づけられています。

大手NB代替が定番化する中で、提案のしやすさと継続販売を両立しやすい設計が強みです。

クスリバンク基盤と継続取引の強化

ブランド展開数：73品目（2022年6月時点）取引先規模：約5,000店取扱商品数：約35,000点

クスリバンクは会員制のBtoBサイトとして、医薬品や関連商材を継続取引しやすい導線を備えています。

ポイント制度を含む仕入れ支援施策と組み合わせることで、商品単体ではなく運用基盤ごとの導入がしやすい構成です☆

鎮痛薬市場は成熟しているからこそ、単発の値引きよりも運用全体で利益を作る視点が重要になります。

今回のビタトレール新商品は、薬局の現場提案と経営改善を同時に考える選択肢として押さえておきたい1品です。

【価格競争に頼らず粗利改善と安定供給を支える法人向け第1類解熱鎮痛薬！

ビタトレール「ロキソプロフェン錠」】の紹介でした。

よくある質問

Q. ビタトレール ロキソプロフェン錠の発売日はいつですか？

発売日は2026年2月27日です。

Q. ビタトレール ロキソプロフェン錠の内容量・セット内容は？

内容量は12錠です。

Q. ビタトレール ロキソプロフェン錠の素材・成分は？

有効成分はロキソプロフェンナトリウム水和物68.1mg（無水物として60mg）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 価格競争に頼らず粗利改善と安定供給を支える法人向け第1類解熱鎮痛薬！ビタトレール「ロキソプロフェン錠」 appeared first on Dtimes.