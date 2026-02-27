引越しシーズンの手続きをまとめて進められる「引越れんらく帳」に、名古屋市上下水道局との新連携が加わりました。

電気・ガス・水道に加えて、そのほかの住所変更関連手続きも同じ流れで進めやすくなるアップデートです。

電話窓口の混雑を避けながら、引越し前後のタスクを24時間Webで整理できるのが大きなポイントです！

引越れんらく帳「名古屋市上下水道局 手続き連携」

連携開始日：2026年2月26日対象エリア：愛知県名古屋市全域対象エリア：清須市（春日地区を除く）対象エリア：北名古屋市久地野地区・あま市甚目寺地区・大治町サービス開始：2002年（経済産業省主導）

TEPCO i-フロンティアズは、東京電力エナジーパートナーの基盤を生かして暮らし領域の新サービスを企画・運営する企業です。

「引越れんらく帳」は同社が受託運営する引越し手続きワンストップサービスで、関東圏ではライフライン手続きの定番として認知されています。

今回の名古屋市上下水道局連携により、中部エリアでも引越し時の手続き導線をまとめやすい環境が広がりました。

名古屋エリア連携で広がる手続き対象

連携先：名古屋市上下水道局連携基盤：BizMINT(TM)対象地域数：5エリア区分

今回の連携は、名古屋市に加えて周辺エリアまでカバーしている点が実務的です。

新居が市境をまたぐケースでも、対象地域に入っていれば同じ画面上で手続きを進めやすくなります。

引越し日程の調整と同時にライフライン申請をまとめられるため、手続き漏れの予防にもつながる構成です。

24時間Web申請が生む時間的メリット

受付時間：24時間対応端末：パソコン・スマートフォン利用条件：会員登録と初期設定

引越し直前は荷造りや退去準備が重なり、日中の電話連絡を確保しにくい場面が続きます。

Web申請であれば、夜間やすき間時間でも必要項目を順番に入力できるため、段取りを崩しにくい運用です。

「つながらない」「受付時間に間に合わない」というストレスを減らせるのは、繁忙期ほど効く改善です。

転居者と事業者の双方にある運用効果

手続き可能種別：11種別対象領域：ライフライン＋住所変更関連適用時期：引越し繁忙期を含む通年

転居者側は申請窓口を行き来する負担が減り、手続きの進捗を一画面で把握しやすくなります。

事業者側は繁忙期のコールセンター集中を和らげやすく、電話応対コストの平準化が見込める設計です。

個人の時短と事業者の効率化が同時に成立する点が、ワンストップ型サービスの強みです☆

利用開始までの3ステップ

STEP1：会員登録STEP2：初期設定で引越元・引越先を入力STEP3：表示された事業者を選んで申込

初期設定を終えると住所に対応した事業者が自動で表示されるため、探す工程を短縮できます。

そのまま画面案内に沿って申込を進めれば、引越し前後に必要な連絡をまとめて処理できます。

直前に慌てないための準備として、引越し日が決まった段階でアカウントを作っておくと運用しやすい流れです。

引越しは作業量が多いからこそ、手続きをどこまで省力化できるかで体感負荷が変わります。

名古屋市上下水道局との連携追加は、地域に根ざした手続きの実用性を一段引き上げるアップデートです。

【引越し準備の電話ラッシュをWebで一気に解消！

引越れんらく帳「上下水道局連携ライフライン一括申請サービス」】の紹介でした。

よくある質問

Q. 引越れんらく帳 名古屋市上下水道局 手続き連携の対象は？

対象エリアは愛知県名古屋市全域です。

対象エリアは清須市（春日地区を除く）です。

対象エリアは北名古屋市久地野地区・あま市甚目寺地区・大治町です。

