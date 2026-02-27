歌手・椎名林檎の最新姿が公開された。

椎名がボーカルを務めるバンド「東京事変」の公式Ｘ（旧ツイッター）が２７日に更新され、「２月２７日（金）発売の雑誌『ＧＬＯＷ ４月号』に、椎名林檎が登場」とファッション誌の表紙を飾ったことを報告。「表紙のほか、カバーストーリーではグッチ、バレンシアガなど、デザイナーやクリエイティブディレクターの交代で注目を集める、新生ハイブランドのアイテムを纏（まと）っています。インタビューとともに、必見の内容です」と説明した。

同誌のＸやインスタグラムでも「震えるほど格好よい椎名さん」とし、モデル姿がアップ。椎名は金髪ショートで足や肩を出したドレスを着用。ネットは「とてもエレガントで美しい」「美の暴力」「ＡＩかな？」「なんちゅうこって」「デビュー当時からずっとファンですが本当に相変わらず震えます」「綺麗すぎてため息がでる」「やっばい綺麗すぎ」と、その美ぼうに見とれた。

椎名は２０００年にギタリストの弥吉淳二さんと結婚。０１年、人気絶頂の中で長男を出産。０２年に離婚した。その後は映像ディレクターの児玉裕一氏と事実婚状態で２児を出産した。