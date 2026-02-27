淡路島発の「うずしおクルーズ」で、誕生日を主役にした通年企画「うずしおバースデークルーズ」が開催中です。

世界最大級の渦潮を間近で体感しながら、お祝い特典まで受け取れる構成が注目を集めています。

記念日らしい非日常と、旅先で使える実用特典を一緒に楽しめるクルーズ企画です！

うずしおクルーズ「うずしおバースデークルーズ」

開催期間：通年対象期間：誕生日当日を含む前後5日間（計9日間）対象者：期間中に誕生日を迎えるお客様（幼児から大人まで）特典内容：1,000円分のお買い物券を進呈

うずしおクルーズは、淡路島の福良港から鳴門海峡へ向かい、世界最大級といわれる渦潮を五感で体感できる観光クルーズです。

乗船場所の「道の駅福良」周辺には立ち寄りスポットが集まり、クルーズ前後の時間も組み合わせやすい観光エリアとなっています。

今回のバースデー企画では、海上体験に加えて買い物特典と記念演出をセットにし、誕生日当日の満足度を高める内容になっています。

3つのバースデー特典とクルーズ当日の流れ

乗船時間：約1時間中学生以上：3,000円（税込）小学生：1,500円（税込）幼児：大人1名につき1名無料

1つ目の特典は1,000円分のお買い物券で、福良マルシェやうずしおショップMARINE、淡路島アドベンチャーRIBライドで使えます。

2つ目の特典は限定ネックストラップとバースデーシールで、身につけるとスタッフからお祝いの声が届く仕掛けです。

3つ目の特典はメモリアルフォト体験で、乗場付近のフォトスポットでバースデー用プロップスを使った撮影が楽しめます☆

利用時は受付で誕生日の証明書を提示し、チケット発券後にお祝いセットを受け取る流れとなっています。

そのまま大型帆船「咸臨丸」「日本丸」で鳴門海峡へ向かい、白い泡を巻く渦潮を海上の目線で体感できる構成です。

空撮写真でも分かる通り、深い青とターコイズが混じる海面に渦が広がる景観は、記念日に残したい1シーンになっています☆

大人になってから誕生日をしっかり祝われる機会は意外に少なく、旅先での体験価値がそのまま記憶に残りやすいテーマです。

今回の企画は、自然の迫力を味わう時間と、特典を使って余韻を楽しむ時間をセットで設計している点が魅力です。

【誕生日が一生の思い出になる世界最大級の渦潮サプライズ！

うずしおクルーズ「うずしおバースデークルーズ」】の紹介でした。

