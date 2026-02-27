7人組アイドル「フルコース」、デビュー 元ラストアイドル＆『日プ女子』出演者所属「もう一度、ステージに立ちます」【コメント全文】
7人組アイドルグループ・フルコースが27日、東京・LaLa arena TOKYO-BAYで開催された『HEROINES FES 2026』に出演。初ステージを飾り、デビューした。
【写真】「bisweb賞」を獲得した松本ももな＆畑美紗起
フルコースは、スターティングメンバーとして、元ラストアイドルで“圧倒的センター”として活躍した阿部菜々実、鈴木遥夏、“令和版・奇跡の1枚”で注目を集めた中川心の3人を発表後、25年10月よりオーディションを実施。合格者として、現役大学生で芸能活動完全未経験の小葉こな、「ヒロインズ研修生大阪」出身の金城まき、「HEROINES SCHOOL」出身の桜咲みはね、元HKT48で『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』元練習生の水上凜巳花の4人が加わり、計7人で結成した。
初ステージでは、デビュー曲「ターニングポイント」を含む計5曲を披露。阿部が「たくさんの人たちの過去と、これからの期待を背負って精一杯パフォーマンスさせていただきます」と思いを語り披露したラストアイドルの代表曲「バンドワゴン」のカバーはひときわ大きな歓声に包まれた。
今後、フルコースは「完成させるのは、貴方。」をコンセプトに、ファンと一緒に最高の「フルコース」を完成させる参加型アイドルグループとして活動していく。
デビュー曲「ターニングポイント」は夢を追う葛藤と、それを乗り越えてステージに立つ強い覚悟を歌ったエモーショナルなアップテンポ・ナンバー。作詞に中野俊哉氏、作曲・編曲には同じく中野氏とRYU-MATT氏を迎え、繊細なピアノの旋律と疾走感あふれるサウンドが、新しい時代の幕開けを華やかに彩る。「ヒロインはいつも自分」という力強い歌詞は、アイドルとしての新たな一歩を踏み出すメンバーの決意表明であり、同時に“変わりたい”と願うすべての方に向けたエールとなっている。
【コメント】
■阿部菜々実
フルコースとしてデビューさせていただけたこと、とても幸せに思います。
私にチャンスをくださり、本当にありがとうございます。
これまで応援してくれた皆さん、これから出会う皆さん全員のことを幸せにしたいです！
個性あふれる最高のメンバーたちと一緒に、全力を注ぎます！
長かったアイドル人生、すべてを込めてフルコースで仕上げます！一緒に完成させてください。
■水上凜巳花
この度フルコースとしてデビューさせていただくことになりました。もう一度、ステージに立ちます。
だからこそ今は、あの頃よりも覚悟を持って、まっすぐに音楽と向き合えます。
待っていてくれた方にも、初めて出会う方にも、心を動かす瞬間を届けたいです！
今の私を、ぜひ見ていてください。
