King & Prince、最新シングル「Waltz for Lily」ビハインド映像ティザー解禁 メンバーのコメントも収録
King & Princeが3月25日に18枚目のシングル「Waltz for Lily」をリリースするのに先立って、【初回限定盤A】に収録される、「Waltz for Lily」ミュージックビデオ（MV）のビハインド映像ティザーがグループのYouTubeチャンネルできょう27日に公開された。
【動画】永瀬廉＆高橋海人のメッセージも！公開されたビハインド映像ティザー
「Waltz for Lily」はMVのショートバージョンが公開されると、楽曲とマッチした幻想的な美しさにあふれる世界観の映像に対して「美しくて儚くて涙が出る…こんな素敵なアイドルに出会えて幸せ」「2人もオーラも背景も画面の中のすべてが美しすぎる」「”もう泣かないで”って歌われてるのに、優しい温かさに包まれて逆に涙が出ちゃう」など大きな反響を呼んだ。
そのMVに続いて今回解禁されたビハインド映像ティザーには、MV制作の裏側や、制作過程でのメンバーのコメントなどが収められており、「Waltz for Lily」のクリエイティブを深掘りした内容となっている。ビハインド映像の全編は、「Waltz for Lily」【初回限定盤A】の特典Blu-ray、DVDに収録される。
