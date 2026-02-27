山谷花純、憧れの沢尻エリカと共演で涙「『おかえり』という言葉を伝えたいです」
俳優の沢尻エリカ（39）、山谷花純（29）が27日、都内で行われた映画『＃拡散』の公開初日舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】さすがのスタイル！大胆背中あきドレスの沢尻エリカ
同事務所の沢尻と山谷。憧れの存在だったそうで山谷は共演の感想を問われると「夢のような時間でした」と話す。「同じシーンはなかったんですけど、一緒の台本を持って現場に行けるってことがすごくうれしくて。今日、一緒に舞台あいさつに登壇させていただけた。ずっとこれまで客席に座って、エリカさんの舞台あいさつを見学させていただいていて。見てる当時、いつか同じ舞台あいさつに出たいと思っていて。その夢が今日かなって、すごくうれしいです」と話しながら「やばい…」と目から熱いものが込み上げた。
「絶対に泣かない」と固く誓った山谷だが「本当にずっと待ってたし、この場所で、この言葉を言うのは間違ってるのかもしれないんですけど『おかえり』という言葉を伝えたいです」と話し、涙が止まらず、主演の成田凌がハンカチを差し出した。沢尻は「ありがとう！めっちゃうれしいです。たまたま映画を撮影する前にワークショップで会っていて。手紙をもらって、本当に熱い気持ちをもらっていた。うれしいなと思っていた。そこから映画が決まって撮影することになった。前乗りで（ロケ地の）富山に入っていたんですけど、1人でふらっと居酒屋に言ったら花純ちゃんとマネージャーさんが来て。そこですごく仲良くなったんです。そこで仲良くなって。毎日、いろんなところへ行くようになって。ご飯行ったり、スナック行ったり、ジャズバーに行ったり、いろいろ行きましたね。最後は肩組んでホテルに帰ったり」と明かし、山谷は「今ではお姉ちゃんのような存在になりました」とにっこり。そんな中、成田は「袖でマネージャーさんが『飲み屋の話はしないで』って言われてましたよ」とツッコミを入れて笑いが起きていた。
コロナ禍を経た現代社会では、真偽不明の怪情報やフェイクニュースが瞬時に拡散され、真実が容易に覆い隠される。本作は、そうした“情報の暴走”に翻ろうされる一人の男の姿を通して、現代社会の歪みと人間の本質に迫る社会派ドラマ。主人公は、ワクチン接種の翌朝に妻を亡くした浅岡信治（成田凌）。深い喪失感を抱えながら日常を生きていたが、ある一枚の遺影写真をきっかけに運命が大きく動き出す。新聞記者・美波（沢尻エリカ）によって掲載されたその写真は“奇跡の一枚”として注目を集め、やがて信治は「反ワクチンの象徴」として世間に祭り上げられていく。悲しみとは別の感情――承認欲求や虚栄心が芽生え、信治は次第に心の均衡を失っていく。
イベントには、赤間麻里子、船ヶ山哲、鈴木志音、白金監督も参加した。
