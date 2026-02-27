実写版『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』入場者特典、ラージフォーマット上映、雑誌特集の新情報
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開初日（3月13日）より、原作者・野田サトル描き下ろしの入場者プレゼントの配布が決定した。あわせて、4DX、MX4D、SCREENX、ULTRA4DX、Dolby Cinemaといったラージフォーマットでの上映も発表。さらに、68ページにわたる大特集を組んだ雑誌「SWITCH」の三つ巴の表紙ビジュアルも解禁された。
【動画】『ゴールデンカムイ』網走監獄PV解禁
本作は、明治末期の北海道を舞台に、アイヌの埋蔵金を巡る壮大なサバイバル・バトルを描いた同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
出演は、主人公の元陸軍兵・杉元佐一役の山崎をはじめ、杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパ（※リ＝小文字）役に山田杏奈。そのほか、眞栄田郷敦、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、塩野瑛久、稲葉友、矢本悠馬、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、國村隼、池内博之、木場勝己、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、玉木宏、舘ひろしら。
■野田サトル描き下ろし“超レア”アートボード配布
入場者プレゼントは、野田サトルが本作のために描き下ろしたA5サイズの両A面アートボード。片面には、カーテンコールに登場する杉元、アシリパ、谷垣、鯉登、月島の姿に加え、尾形、白石、二階堂、宇佐美が宙に浮かぶビジュアルと直筆メッセージを掲載。もう一面には、キュートなイラストが描かれている。3月13日の公開初日より全国合計100万人限定で先着配布される。
■体感型ラージフォーマット上映
すでに3月13日の公開日よりIMAX上映が決定している本作だが、3月20日からはIMAXに加え、4DX、MX4D、SCREENX、ULTRA4DX、Dolby Cinemaでの上映もスタート。全国104館での展開を予定しており（※上映館数は変更の可能性あり）、三つ巴の激闘をさまざまなフォーマットで体感できる。
座席の前後・上下可動や振動、香り、照明、風、水しぶきなどの特殊効果が本編と連動する4DX・MX4Dでは、網走監獄で繰り広げられる杉元たちの壮絶なアクションが、まるで戦闘の渦中に放り込まれたかのような没入体験へと昇華。次世代型上映システムSCREENXでは、正面スクリーンに加え両側面にも映像が投影され、視界いっぱいに広がる映像世界を体験できる。
さらに、SCREENXと4DXを融合させたULTRA4DXでは、映像の拡張性と体感演出を同時に堪能可能。立体音響と高精細映像を誇るDolby Cinemaでは、キャラクターの息遣いや足音、爆発の轟音に至るまで緻密に表現され、より深い没入感を味わえる。網走監獄を舞台にした三勢力の衝突を、劇場ならではの“極限体験”で堪能できそうだ。
■“決戦の地・網走監獄”に迫る新PV解禁
あわせて、本作の舞台となる【決戦の地・網走監獄】にフィーチャーした最新PVも解禁。山に囲まれた鉄壁の要塞、完全武装の看守、700人の凶悪犯、最恐の典獄・犬童四郎助、そしてすべての謎を知る“のっぺら坊”――。侵入も脱出も不可能とされる監獄に、杉元一行、第七師団、土方一派の三勢力が集結する。監獄内での激闘を予感させる緊迫感あふれる映像となっており、本作への期待を一層高めている。
■「SWITCH」三つ巴表紙＆68ページ大特集
カルチャー誌「SWITCH」にて、実写映画第1作に続き本作でも表紙大特集が決定。今回は前作を大きく上回る68ページのボリュームで展開される。
原作者の野田をはじめ、主演の山崎、山田、眞栄田、矢本、玉木、舘、井浦らキャストに加え、監督、脚本家ら総勢21人が参加。撮り下ろし写真や全身の役衣装スチールも掲載され、キャストそれぞれの役作りや作品への思いが語られている。
杉元佐一、鶴見中尉（玉木）、土方歳三（舘）の3人が並ぶ“三つ巴”表紙ビジュアルも解禁。一触即発の緊張感を漂わせる構図は、まさに本作の核心を象徴する仕上がりとなっている。
網走監獄を舞台にした三つ巴の死闘が、いよいよスクリーンで幕を開ける。
