女優の沢尻エリカ（39）が27日、都内で映画「＃拡散」（監督白金）の初日舞台あいさつに登壇した。7年ぶりの映画出演で、24年2月の芸能活動再開後初の映像作品。背中が大きく開いた悪魔をモデルにしたという黒の衣装で登場した。

事務所の後輩である山谷花純（29）らとともに登壇。山谷は沢尻を敬愛しており、「同じシーンはなかったですけど、一緒の台本をもって現場にいけることがうれしくて夢のような時間でした」と振り返った。さらに「いつか同じ舞台あいさつに出たいと思っていて、その夢が今日かなってうれしいです」と感涙。その姿に沢尻を笑顔をうかべ、2人に挟まれた主演の成田凌（32）は山谷にそっとハンカチを渡した。

沢尻と山谷は撮影期間中に、撮影地の富山で一緒に飲みに行く仲になったという。沢尻は「前乗りでふらっと一人でご飯を食べていたら、花純ちゃんがマネージャーさんと来て。そこから仲良くなって、ご飯行ったり、スナックやジャズバー行ったり、最後は肩組んでホテルまで帰ったね」と明かした。山谷も「いまではお姉ちゃんのような存在です」と、2人は姉妹のような笑顔をみせた。すると成田から「袖でマネージャーさんに“飲み屋の話しないで”って言われてました」と舞台裏を明かされた。