3月使用分の電気とガスの料金が、全国的に値上がりします。物価高の中、家計や事業への影響は避けられません。乗り切るための工夫とは？

■ラーメン店店長「本当にギリギリ」

強火で豪快に炊き上げた、うまみ凝縮の豚骨スープ。熱々のお湯でゆでた中太麺を、どんぶりへ。食べ応え抜群の横浜家系ラーメンの完成です。

1月に50円値上げして、お値段1250円。すると、お客さんは…。

大輝家直系 大総家 店長

「（客足が）前より3分の1ぐらい減った」

値上げで、遠のいた客足。それでも、また値上げを検討しているといいます。

大輝家直系 大総家 店長

「社長とかみんなに相談して『どうしよう』と。これ以上、ガス代とか水道代とか電気代とか上がっちゃうと、どうなるかだね」

値上げを考える理由の一つは、“店の生命線”であるガスの値上がり。

大輝家直系 大総家 店長

「ラーメン店でガスが一番大事。家賃を払ってバイト代とか給料とか材料代とか払って…本当にギリギリですよ」

■ガス料金、3月使用分から全国的な値上がり

経営を圧迫するガス料金。3月使用分から、全国的な値上がりが決まっています。

東京ガスは3月使用分から、標準的な使用量の家庭で、前の月より416円値上がりし、月額5554円になると発表しました。

値上がりの主な要因は、政府の補助金縮小です。物価高対策として1月2月使用分に出されていた補助金が、3月使用分から減額されるのです。

大阪ガスなど他の大手都市ガス3社も、同様に値上がりを発表しています。

■電気料金も値上がり 街の人は…

また、電気料金も3月使用分から政府の補助金が縮小。

東京電力は標準的な使用量（260kWh）の家庭で822円値上がりし、8319円になると発表しました。

大手電力10社は、前の月より700円から840円値上がりするとしています。

街の人は…

5人家族 電気ガス料金 約1万5000円 主婦（40代）

「家族が多いとキツいかな。生活時間が違うと1日中電気使っている」

4人家族 母（50代） 娘（20代）

「子どもたちがつけっぱなしの電気を消して歩いてる」

■4月使用分からさらに値上がりする見込み

埼玉県にある“オール電化”のスーパー。照明はもちろん、肉などを陳列する冷蔵ケースなど、毎日大量の電気を使います。

1月使用分の電気代は政府の補助金があっても、約170万円。補助金が縮小する3月使用分からは…。

コモディイイダ川口リプレ店 斉藤伸店長

「おそらく補助金が出る前の金額に戻って、電気代の請求は200万円ほどになるかなと」

約30万円、出費が増えることに。

コモディイイダ川口リプレ店 斉藤伸店長

「スーパーだと、7時間働くパート3人くらい雇える金額。非常に大きな金額です」

その分、売り上げを増やすことが一番大事だと話しますが、節電も欠かせません。

バックヤードの大きな冷蔵庫では人感センサーで照明のつけっぱなしを防ぎ、中に商品を詰め込みすぎて冷蔵効率が落ちないように注意しているといいます。

さらに、従業員がいない時は事務所の照明は消しておくなど小さい工夫を重ねているといいます。

コモディイイダ川口リプレ店 斉藤伸店長

「1日だと何十円ですが、年間通すと何万円という金額になる。節電を心がけています」

家計や経営を圧迫する電気・ガス料金。4月使用分からは政府の補助金がなくなるため、さらに値上がりする見込みです。

■農水省「今週のお手頃野菜」参考に買い物を

お財布に厳しい状況が続く中、農水省が27日に発表したのが「今週のお手頃野菜」。

農水省HPより

「今週は、はくさい、ブロッコリーがお買い得！」

白菜は平年より3割以上安い1キロあたり53円、ブロッコリーは平年より2割以上安い1キロあたり283円だということです。

お買い物の参考にしてみては？