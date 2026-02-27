◆男子ゴルフ アジアン・豪州ツアー共催大会 ニュージーランドオープン 第２日（２７日、ニュージーランド・ミルブルックリゾート コロネットＣ、リマーカブルＣ＝ともにパー７１）

アジアンツアーと豪州ツアーの共催大会は第１ラウンド（Ｒ）の残りと第２Ｒが行われたが、２日連続の日没サスペンデッドとなった。順位は全て暫定。

日本勢は２１人が出場。昨季日本オープン覇者の片岡尚之（フリー）は１７ホールを終えて５つ伸ばし、日本勢最上位の通算８アンダーで１０位につけた。

清水大成（ロピア）、米沢蓮（パルコホーム）は通算７アンダーの１２位。堀川未来夢（Ｗａｖｅ Ｅｎｅｒｇｙ）、吉田泰基（東広野ＧＣ）、下家秀琉（しもけ・すぐる、エレコム）は通算６アンダーの１８位とした。

アジアンツアーの昨季年間王者・比嘉一貴（フリー）、木下稜介（ＡＫＲａｃｉｎｇ）、鍋谷太一（国際スポーツ振興協会）、池村寛世（ともよ、フリー）は５アンダーの２４位。河本力（大和証券）、細野勇策（三共グループ）、中野麟太朗（早大）は４アンダーの３５位となった。

アマチュアの宮祐樹（ニュージーランド）が通算１２アンダーで単独トップを守っている。