トヨタ自動車が運営する職業訓練校「トヨタ工業学園」で、卒業式が行われました。

（トヨタ自動車 豊田章男会長）

「組織に埋没すれば、できなくなってしまうこともあると思います。そんな時は、この学園で学んだことを思い出してください」

卒業式では、トヨタ自動車の豊田章男会長が、トヨタのクルマづくりを学んだ卒業生234人を前に、激励の言葉を贈りました。

「トヨタを支える人材となるため絶えず努力」

「トヨタ工業学園」は、トヨタが運営する職業訓練学校で、高等部と専門部からなり、卒業後は生産や開発などの現場に配属されます。



卒業生を代表して北海道出身の山口なみさん（18）が、学園生活を振り返りながら「トヨタを支える人材となるため絶えず努力します」と決意を述べました。



卒業生らは来月1日付で国内各地の職場に配属され、社会人としての生活がスタートします。