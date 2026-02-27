メ～テレ（名古屋テレビ）

発生から26年後に容疑者が逮捕された、名古屋市西区の主婦殺害事件。容疑者の鑑定留置が27日に終わりました。

安福久美子容疑者(69)は1999年11月、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん(当時32歳)の首を刃物で複数回刺すなどして殺害した疑いで、2025年10月に逮捕されました。

安福容疑者は、被害者の夫・悟さん(69)の高校時代の同級生。

事件後も悟さんの実家に近い名古屋市港区で、家族と普通の暮らしを続けていたといいます。

安福容疑者の刑事責任を問えるかどうかを判断するため、名古屋地検は2025年11月、事件当時の精神状態を調べる鑑定留置を請求。

その手続きが、2月27日に終了したことを明らかにしました。

結果を踏まえ、地検は起訴するかどうかの判断を近く示す見通しです。

医師に聞く「鑑定留置とは？」

鑑定留置では、どんなことをしているのでしょうか。

これまで多くの鑑定を担当してきた、愛知精神医療センターの病棟診療部長・吉岡眞吾医師に聞きました。

「鑑定医が被疑者や被告人に面接して、鑑定作業を進めていく。事件があって、今どういう立場でここにいるかという理解を確認することも行う」

通常、数カ月にわたるという鑑定留置。

同じような質問に対する答え方や反応などを見て、精神状態を分析していくといいます。

記憶の面での難しさ

一方、気になるのは、30年近く前の精神状態をどうやって調べたのかです。

「あくまで26年前の出来事を考えるのは現在なので、今得られた捜査情報や、容疑者が語る内容など、今得られる情報の中で、26年前の犯行時がどうだったか考えることが(鑑定留置の)役割」(吉岡医師)

ただ、記憶の面での難しさもあると話します。

「やはり記憶は変化している可能性もある。去年のことを思い出すのと、26年前のことを思い出すのとでは(思い出し方に)あいまいさが増えたり、あるいは考え直すたびに(記憶に)違いが起こることや、捜査記録と違う答えがあることも珍しくない。その場合は、どのような背景からそうなっているかということを検討する」(吉岡医師)

逮捕から4カ月。真相解明を待つ高羽悟さんは――。

「起訴に向けてやってもらえるという感じはしている。起訴をしても裁判がいつ始まるかわからないので、今のところ特別進んだという気持ちは全くない」