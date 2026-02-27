年齢性別問わずに楽しめる「ピックルボール」の国際大会が、三重県津市「日硝ハイウエーアリーナ」で開かれています。

ピックルボールは、穴の開いたプラスチックボールをラケットで打ち合うスポーツで、打球が速くないため年齢性別問わずに楽しめると人気が高まっています。

アンバサダーを務める、俳優･石黒賢さんも登場

シューズメーカー・スケッチャーズが協賛して開かれた国際大会では、日本ピックルボール協会アンバサダーの俳優・石黒賢さんが、エキシビションマッチに登場。



テニス上級者としても知られる石黒さんのプレーに、会場は盛り上がりました。

（石黒賢さん）

「テニスに比べるとコートのサイズも半分くらい。身体的にすごくハードなわけではない。簡単です、レッツプレイ」



「APP JAPAN SKECHERS Open 2026」は、3月1日まで行われます。