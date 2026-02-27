「벌써 보고 싶어（ポルソ ポゴ シポ）」の意味は？バイバイした後に送りたい″甘フレーズ”！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「벌써 보고 싶어（ポルソ ポゴ シポ）」という言葉を聞いたことありますか？

ヒントは、恋人にバイバイした後に言いたくなる一言！

「벌써 보고 싶어（ポルソ ポゴ シポ）」はどういう意味なのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。