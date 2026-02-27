「벌써 보고 싶어（ポルソ ポゴ シポ）」の意味は？バイバイした後に送りたい″甘フレーズ”！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「벌써 보고 싶어（ポルソ ポゴ シポ）」の意味は？
「벌써 보고 싶어（ポルソ ポゴ シポ）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、恋人にバイバイした後に言いたくなる一言！
「벌써 보고 싶어（ポルソ ポゴ シポ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「もう会いたい」でした！
「벌써 보고 싶어（ポルソ ポゴ シポ）」は、「もう会いたい」という意味の韓国語。
「벌써（ポルソ）」が「もう」を意味していて、自分が想像していたよりも早いことを表しています。
そして「보고 싶어（ポゴ シポ）」が「会いたい」を意味しているので、あわせて「もう会いたい」というニュアンスの韓国語になります。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部