渡辺謙、『木挽町のあだ討ち』の爽快感をアピール「『国宝』に出ていてなんなんですけど」 撮影中の姿を共演者が証言

渡辺謙、『木挽町のあだ討ち』の爽快感をアピール「『国宝』に出ていてなんなんですけど」 撮影中の姿を共演者が証言