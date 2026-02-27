◇2026年日台野球国際交流試合 日本ハム6-1台湾代表(27日、台北ドーム)

日本ハムがWBC本戦に出場する台湾代表と対戦。試合後に新庄剛志監督が台湾の選手たちにアドバイスを送りました。

試合は台湾代表で日本ハム所属の古林睿煬投手に初回、3者連続三振を奪われますが、2回に郡司裕也選手がソロホームラン。4回には西川遥輝選手が台湾の2番手投手から2ランを放ち、5回には万波中正選手にも2ランが飛び出すなど6-1で日本ハムが勝利しました。

試合後、会見に臨んだ新庄監督は「まず最初にセレモニーで僕の名前が呼ばれたときに声援を送ってくれて鳥肌が立ったし、ありがとうございます。1年ぶりに来たんですけど最近のような、1か月前に来たような感じで早くこの球場に戻ってきたかったです」と台湾の関係者に感謝の言葉を送りました。

試合については「複雑な感じでグーリン（古林睿煬投手）が投げていたので打って欲しくないなと思いながらも、うちの選手に打って欲しいなという感覚で見て、郡司くんが素晴らしく打ってくれました」とコメントしました。

さらに台湾の選手たちについて「ひとつ気になったのが、僕外野手出身なんですけど台湾の外野手がピッチャーが投げたときに構えてボールを待つしぐさが多かったので、これはスタートがかなり遅れるから、静から動ではなく動から動でやってもらえたらさらに右中間、左中間の打球が追いつくのが早いと思いました」とアドバイスを送ります。

最後に「グーリンが初回みたいなピッチングをしていたら世界のバッターたちもなかなか打てないと思うので続けて欲しいなと思いました」とエールを送りました。