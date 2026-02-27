27日から始まった来年度予算案の実質審議。高市首相は、消費税率を引き下げるための法案を秋の臨時国会に提出したいと強調しました。

■高市首相 カタログギフト「結婚式の祝儀を参考」

野党第一党の顔となった中道改革連合・小川代表と高市首相のエピソード。

中道・小川代表

「この場で公にしてもいいと思うが、私も首相からギフト頂いたことがあって。当時、与野党政調会長同士の時、奈良のおしょうゆの小瓶頂いた。おいしかったです。おそらく、値段勝手に言うのもなんですが、何百円なのか。もっと高い？」

高市首相

「1000円はした」

中道・小川代表

「私はありがたいなと思って、讃岐うどんか何かをお返ししてる。それぞまさに社交」

といって追及を始めたのは、高市首相が自民党議員に配ったカタログギフトについて。

中道・小川代表

「3万円300人、合計1000万円は、少なくともこれは認めてください。庶民感覚・国民の金銭感覚からかけ離れた行為でしたよね」

高市首相

「違法ではない、私もよく調べた上で対応している。受け取る側も違法ではない。ただ…うーん、恥ずかしいですが、昭和の中小企業のおやじ・社長みたいなところが、まだ私にはあるのでしょう。何らかの気持ちは示したいなという中でギリギリの判断。金額についても表に出たので、情けない話でございますが、結婚式の祝儀を参考にした。大体…3万円ぐらいなのかなと」

■“消費減税”法案を臨時国会に 高市首相が意欲

消費減税についても追及。

中道・小川代表

「消費減税は選挙の中で突然、出てきたと私の受け止め。選挙の勢いで口が滑りましたでは済まない。やる、やります、やりきります、必ずやります、絶対にやります、やらないという選択肢はありません、明快なご答弁をいただきたい」

高市首相

「口が滑ったという言い方をされても困る。私個人の考え方ではない。掲げた自民党・日本維新の会、政府としても責任を持ってやっていく決意」

秋の臨時国会で法案を提出し、速やかに減税を実施したい意向を示した高市首相。国民会議に参加するよう呼びかけました。

高市首相

「消費税率についても御党独自の考え。『こういう課題があるよ』『こういう解決策があるよ』、（国民会議に）フルで参加をしていただけたらと。ご参加お待ちいたしております」

中道・小川代表

「ひとまず受け止めさせていただきました」

■高市首相「男系男子」めぐる見解 発言受け…官房長官が説明

身内からの質問にも答えました。

自民党・小林政調会長

「皇室典範の改正について、私自身は男系継承前提としなければならないと考える。高市総理の見解を」

「男系」とは、父方だけをたどっていった時に天皇につながること。

高市首相

「皇室典範は『皇位は皇統に属する男系の男子がこれを継承する』と定めている。男系でない方が皇位を継承したこと、皇位が女系で継承されたことは一度もない。有識者会議の報告でもそうなっているが、皇統に属する男系の男子に該当するものに限ることが適切。政府としても私としても、この報告を尊重」

「皇位を継承」という言葉を使っていますが、この「男系の男子」をめぐる高市首相の答弁。将来的な皇位継承についてではなく…。

木原官房長官

「養子制度については『養子となり皇族となるものは皇統に属する男系の男子に該当するものに限ることが適切であると考えます』。総理答弁は、これを踏まえた上で行われたものであります」

皇族数の確保のために、今は認められていない皇族への「養子縁組」を可能とすることを念頭においた発言だったと木原官房長官は説明しています。