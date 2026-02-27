好き＆行ってみたい「長野県の道の駅」ランキング！ 2位「アルプス安曇野 ほりがねの里」を抑えた1位は？【2026年調査】
ウィンタースポーツや雪景色を目的とした遠出が増えるこの時期、道中の休憩場所選びも旅の満足度を左右する大切な要素となります。地元の特産品や温かいグルメなど、その土地ならではの個性が光るスポットの数々には、多くの注目が集まっています。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
All About ニュース編集部は2月13日、全国10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「長野県の道の駅」を紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：アルプス安曇野 ほりがねの里（安曇野市）／20票2位は「アルプス安曇野 ほりがねの里（安曇野市）」でした。北アルプスの常念岳を一望できる絶好のロケーションにあり、周囲にはのどかな田園風景が広がっています。地元安曇野産の新鮮な野菜や果物が豊富に揃う農産物直売所が人気で、手作りの「おむすび」や郷土料理を楽しめる食堂も多くの来客で賑わいます。
回答者のコメントを見ると「以前一度行ったことがあり、色々野菜が売っていて良かったから」（40代男性／神奈川県）、「安曇野のわさびが目当てですが、興味があるので行ってみたい」（40代女性／北海道）、「安曇野に行った際、寄らずに通り過ぎてしまっためもう一度安曇野に行くなら次回は寄りたいため」（40代女性／岐阜県）といった声がありました。
1位：白馬（白馬村）／31票1位は「白馬（白馬村）」でした。雄大な白馬三山を間近に仰ぎ見ることができる、北アルプス観光の拠点として高い人気を誇る道の駅です。地元の特産品である白馬産そば粉を使用した手打ちそばや、はくばの豚など、地域の食材をふんだんに使ったグルメが充実しています。冬はスキー、夏はトレッキングと、年間を通じてアクティブに過ごす観光客の憩いの場となっています。
回答者のコメントを見ると「白馬の自然が好きで、山の景色を楽しみながら地元の食材やお土産を見られるのが魅力的だと感じました。ドライブの休憩にも良さそうです」（50代女性／兵庫県）、「ウィンタースポーツ帰りにお土産をよく買う。品揃え豊富なところが魅力的」（20代女性／神奈川県）、「お土産が充実していそうなので、スキー旅行のお土産を買うのに利用してみたいです」（30代女性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)