2位「地獄蒸しプリン」を抑えた1位は？ もらったらうれしい「大分県のお土産」ランキング！【2026年調査】
少しずつ日差しが柔らかくなり、いよいよ本格的な行楽シーズンへの期待が膨らむ頃ですね。大切な誰かの喜ぶ顔を思い浮かべながら選ぶ地域の銘菓や名産品は、日常に心地よい彩りを添えてくれるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「大分県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【12位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「別府名物の“地獄蒸し”を使ったプリンは、大分らしさが詰まっていて特別感があります。濃厚なのに後味がすっきりしていて、カラメルのほろ苦さとのバランスが絶妙です。観光地でしか買えないイメージがあるため、わざわざ行ってきてくれたんだなと感じられるのも嬉しいところです。甘いものが好きな人にも、普段あまりスイーツを食べない人にも楽しんでもらえる味だと思います」（40代男性／北海道）
「濃厚な味で、コクがあり、おいしいから」（40代女性／愛媛県）
「大分といえば温泉なので温泉にまつわるスイーツが食べてみたい」（30代女性／福島県）
▼回答者コメント
「バター風味にラムレーズンぴかいち銘菓」（40代男性／沖縄県）
「大分土産の絶対的な定番だと思います。バターが香る和洋折衷な味わいが、どこか懐かしくも高級感を感じさせます」（40代男性／宮城県）
「バター風味豊かなカステラ生地で白餡とラム酒漬けレーズンを包んだ和洋折衷のお菓子で、大分を代表する銘菓だから」（50代男性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：地獄蒸しプリン（岡本屋）／44票別府温泉の名物、岡本屋の「地獄蒸しプリン」が2位。温泉の蒸気で蒸し上げる伝統的な製法で作られ、濃厚な味わいと苦みの効いたカラメルが特徴です。湯けむり立ち上る明礬温泉の情景を彷彿とさせる一品で、観光客に絶大な人気を誇ります。大分ならではの自然の恵みを感じるスイーツです。
1位：ざびえる（ざびえる本舗）／74票1位に輝いたのは、大分を代表する銘菓「ざびえる」です。バター風味豊かな生地で、和風の白あんとラム酒漬け刻みレーズン入りのあんを包んだ逸品。フランシスコ・ザビエルの遺徳を偲んで誕生したこの菓子は、大分の歴史とキリシタン文化の香りを感じさせます。高級感のあるパッケージも贈答用に喜ばれる理由です。
