2月県議会の本会議が開かれ、約870億9100万円となる今年度の一般会計補正予算が可決・成立しました。「Go To Eat事業」や「Go To トラベル事業」などが盛り込まれています。



27日に行われた2月定例会の本会議。今年度の補正予算案の採決が行われ、全会一致で可決・成立しました。



一般会計の総額で約870億9100万円で県版の「GoToトラベル」、「GoTo Eat」事業などが盛り込まれています。





「Go To Eat」事業では購入額1万円で1万2500円分使える食事券をデジタルで75万冊発行。「GoToトラベル」は宿泊費の割引きで家計を支援しながら観光地を活性化するのが狙いで、早ければ夏前に始まる見込みです。その後行われた代表質問。ことし5月の知事選で3期目を目指し出馬することを表明した花角知事に対し、これまで8年間の県政への自己評価について各会派から問われました。〈自民党 岩村良一県議〉「これまでの実績などについて知事自身どのように評価しておられるのか」〈未来にいがた 小島晋県議〉「これまで力を入れていった政策や成果をあげた取り組み積み残した課題などについてどのように自己評価されている のかうかがうとともに」〈花角知事〉「私としては県政の諸課題に誠実に取り組む中で職責を果たしてきたと考えておりますが、歯止めのかからない人口減少とそれに起因する様々な課題に対しては次の任期においても引き続きしっかりと向き合い成果につなげていく必要があると考えています」県議会は3月27日まで開かれます。