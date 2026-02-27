2026年2月20日公開の映画『夜勤事件 The Convenience Store』で主演を務めるなど、唯一無二の存在感で女優として成長を続ける南琴奈さんのFLASHデジタル写真集「南琴奈 Being Myself」がリリースされました。



【写真】透き通るような白い肌と端正な顔立ちがまぶしい南琴奈さん

資生堂「マジョリカマジョルカ」を始め多くのCM、MVでも注目を集め、映画、ドラマへのオファーが絶えない南さんの“ありのまま”を撮り下ろし。リラックスした部屋着カットやサモエドと戯れる無邪気な表情など、ここでしか見られない瞬間を多数収録した。透明感あふれる素顔と、ふと覗く大人びたまなざし――。吸い込まれるような魅力を放つ19歳、その輝きと可能性をご覧ください。



FLASHに登場した南さんは撮りおろしグラビアを披露。透き通るような白い肌と端正な顔立ちがまぶしい19歳に注目です。



【南琴奈さんプロフィール】

みなみことな 19歳 2006年6月20日 生まれ 埼玉県出身 T163 2023年、「舞妓さんちのまかないさん」（Net flix）でドラマデビュー。以降、俳優として映画、ドラマで活躍。「90メートル」（3月27日公開）と出演作が控えている。FLASHデジタル写真集「南琴奈 風を味方に」 最新情報は、公式Instagram （@kotona_minami）