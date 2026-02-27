1年もので金利0.6％の定期預金を見つけたので300万円を預けてみたいと思います。利息としてもらえる金額はいくらでしょうか？

