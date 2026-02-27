1年もので金利0.6％の定期預金を見つけたので300万円を預けてみたいと思います。利息としてもらえる金額はいくらでしょうか？
お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。
今回は、300万円を1年間、金利0.6％の定期預金に預けた場合の利息についてです。
もし300万円を1年間預けると、税引き前の利息は1万8000円、税引き（（所得税＋復興特別所得税）＋住民税＝20.315％）後の利息はおよそ1万4340円となります。
より高金利の定期預金にお金を預けることができれば、多くの利息を受け取れますが、注意点があります。
1つは、満期まで原則として引き出しができない点です。途中で解約すると、普通預金の金利が適用されるなど、預け入れ当初よりも金利が下がることがあります。
次に、預金を引き出す時の手数料についても確認しましょう。引き出す時に、金利分が手数料でなくなることのないよう、注意しましょう。銀行によって、会員ステージが上がると、手数料が優遇されることもありますので、自分にあった方法で、手数料がかからないように預金を引き出すようにしましょう。
さらに、高金利の定期預金の中には、利用者の居住地域が限定されていたり、組合員であることが条件だったりするケースもあります。
組合員として定期預金を利用する場合、出資金が必要になることもあります。出資金は退会時に返還されますが、定期預金の満期後も引き続き高金利商品がある場合は、その金融機関を利用し続ける選択肢もあります。ご自身の状況や目的に合わせて、最適な利用方法を検討してみるとよいでしょう。
最後に、受け取れる利息については、金融機関のホームページなどに掲載されている利息計算ツールを活用するのもおすすめです。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、300万円を1年間、金利0.6％の定期預金に預けた場合の利息についてです。
Q：金利0.6％の定期預金に300万円を1年間預けると、利息はいくらでしょうか？「1年もので金利0.6％の定期預金を見つけたので300万円を預けてみたいと思います。利息としてもらえる金額はいくらでしょうか？」（匿名希望）
A：税引き前の利息は1万8000円受け取れます相談者は、金利0.6％の定期預金に300万円を預けたいとのこと。
もし300万円を1年間預けると、税引き前の利息は1万8000円、税引き（（所得税＋復興特別所得税）＋住民税＝20.315％）後の利息はおよそ1万4340円となります。
より高金利の定期預金にお金を預けることができれば、多くの利息を受け取れますが、注意点があります。
1つは、満期まで原則として引き出しができない点です。途中で解約すると、普通預金の金利が適用されるなど、預け入れ当初よりも金利が下がることがあります。
次に、預金を引き出す時の手数料についても確認しましょう。引き出す時に、金利分が手数料でなくなることのないよう、注意しましょう。銀行によって、会員ステージが上がると、手数料が優遇されることもありますので、自分にあった方法で、手数料がかからないように預金を引き出すようにしましょう。
さらに、高金利の定期預金の中には、利用者の居住地域が限定されていたり、組合員であることが条件だったりするケースもあります。
組合員として定期預金を利用する場合、出資金が必要になることもあります。出資金は退会時に返還されますが、定期預金の満期後も引き続き高金利商品がある場合は、その金融機関を利用し続ける選択肢もあります。ご自身の状況や目的に合わせて、最適な利用方法を検討してみるとよいでしょう。
最後に、受け取れる利息については、金融機関のホームページなどに掲載されている利息計算ツールを活用するのもおすすめです。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)