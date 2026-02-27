9頭身スタイルの柔らかボディ 29歳の軟体美女、ランジェリー姿で悩殺 声優に挑戦＆2nd写真集
9頭身のスタイルと軟体ボディで人気を集め、放送中のアニメ『MFゴースト』で声優デビューを果たした相沢菜々子さんが、FLASHに登場しました。
リバーサイドデートをテーマに見せる、ナチュラルで柔らかい表情が印象的なランジェリーグラビアに注目。3月14日には2nd写真集『TOW』（玄光社）がリリースされるなど、彼女の活躍から目が離せません。
【相沢菜々子さんプロフィール】
あいざわ・ななこ 1996年7月7日生まれ、29歳。福岡県出身。T173cm、B84W58H88。女優・タレント。レースクイーン時代はスーパーGTでは『ZENTsweeties2023』、スーパー耐久シリーズでは「2023 raffinee Lady」として2つのカテゴリーで活動。舞台、ドラマ、バラエティ、TVCMでも多方面に活躍。ニックネームはハチ子。カメラ女子でもあり、愛機はNikon ZfとNikon Zfc。放送中のTVアニメ『MFゴースト 3rd Season』（TOKYO MXほか）でエマ・グリーン役として声優に初挑戦。2nd写真集『TOW』（玄光社）を3月14日に発売