「え？藤森やろｗ」Zoff自由が丘の店長がオリラジ・藤森に激似と話題に!? 「すごい」「ビビりました」
「え？藤森やろｗ」Zoff自由が丘の店長がオリラジ・藤森に激似と話題に!? 「すごい」「ビビりました」
Zoff公式X（旧Twitter）アカウントは2月27日、投稿を更新。一般ユーザーの投稿に反応しました。
【投稿】Zoff自由が丘店・店長の正体は？
「『君かわうぃーね！』って言ってもらえるのかな？（笑）」自由が丘店の店長がお笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さんに激似であることを指摘した一般ユーザー。記事執筆時点で3万2000件以上の「いいね！」を集め、大きな話題となっていました。この投稿に対し、Zoff公式Xアカウントは「こちらご本人なんです」と引用リポストで返信。店長が、藤森さん本人であることを明かしました。
元ポストのコメントでは「ドッペルゲンガーて本当いるんだな」「藤森さんに激似で二度見しちゃった！」「逆に違うのかよw」「え？藤森やろｗ」「嘘かと思って、調べたら本当に藤森過ぎてビビりましたわw」「これ、実際にお店に行ったら『君かわうぃーね！』って言ってもらえるのかな？（笑）」「藤森、Zoffの店長もしてるのか。すごいな」など、驚きと笑いの声が相次いでいます。
ドラマでZoff店長・橋倉伸を演じた藤森さんドラマ『人は見た目じゃないと思ってた。』（テレビ東京系）に、特別協力を行っているZoff。同作で、Zoff自由が丘店の店長・橋倉伸役を藤森慎吾さんが演じたことから、公式Webサイトにも“橋倉店長”として掲載されています。さらに藤森さんはZoff公式Instagramにも登場し、ユーザーから寄せられた眼鏡に関する悩みに回答しています。気になった人はぜひチェックしてみてください。(文:五六七 八千代)
外部サイト