“日焼けキティ”限定グッズが「サンキューマート」に登場へ！ 平成ギャルモチーフの全14種展開
390円（税込429円）を中心とした商品を展開する「サンキューマート」は、3月下旬から、“平成ギャル”をモチーフにしたハローキティの限定アイテムを、全国の店舗で順次発売。公式オンラインショップでは、2月26日（木）より、先行予約を受付中だ。
【写真】クリア素材の「ステッカー」や「スロットキーホルダー」も！ 限定アイテム一覧
■平成リバイバルを取り入れた新商品
今回発売されるのは、日焼けしたギャル風のハローキティをはじめ、ヒョウ柄や蝶、星モチーフをデザインに落とし込んだ限定アイテム全14種類。
ラインナップには、コーディネートのアクセントとして取り入れやすい「ぬいぐるみヘアゴム」や「ダイカットポーチ」に加え、日常使いできる「歯ブラシセット」、「折り畳みミラー」、「リップポーチ」などが並ぶ。
また、レバーを下げるとスロットが回る遊び心満載のギミック付き「スロットキーホルダー」が登場。いずれも、ピンクとブラウンを基調とした配色で、“平成ギャル”気分を楽しめるデザインに仕上がっている。
