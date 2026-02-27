25日夜、軍事パレードを視察する金正恩総書記父娘/Rodong Sinmun/KCNA

（CNN）北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）総書記は24日、自国の核開発計画を強化すると約束した。その後は娘を伴い、夜間の軍事パレードを主宰した。

国営メディアによると、約1万4000人の兵士が首都平壌の金日成広場を行進した。兵士の列が投光照明の下で整列行進する様子が確認され、上空では戦闘機が轟音（ごうおん）を立てて飛行した。

ジュエという名だと広く目されている金氏の10代の娘は改めて存在感を示し、父の傍らでパレードに臨んだ。韓国側の観測では後継者として育てられている可能性があるというジュエ氏だが、今回は新たな公式の称号が発表されることもなく、5年に1度の朝鮮労働党大会は幕を閉じている。

大会閉会の辞で金正恩氏は、自国の核兵器備蓄を拡大すると強調。核戦力を強化し、兵器の数と配備手段の両方を増強することが党の「揺るぎない意志」だと述べた。

しかし金氏のパレードには、大半の軍事装備が明確に欠如していた。戦車の車列も、そびえ立つ大陸間弾道ミサイル（ICBM）も、極超音速滑空体も、カメラの前を轟音を立てて通り過ぎる輸送起立発射機（TEL）も、そこにはなかった。

兵器が限定的なのは注目に値する。金政権はしばしばパレードで最も恐るべき兵器をお披露目しており、最近の国家プロパガンダは兵器のイメージを前面に出し続けているからだ。

つい先週、国営メディアは金氏が600ミリ多連装ロケット砲の運転席に座る映像を放映した。北朝鮮によるとこの兵器は「核搭載が可能」。数十台の発射車両が威圧的な陣形で整列していた。またわずか4カ月前にも労働党創立80周年を記念した大規模な軍事パレードを雨天で実施し、国営メディアが「最強のICBM」と称する新型戦略兵器システムなどをここで披露した。

第9回を迎えた朝鮮労働党大会は大部分が国家エリートたちの形式的な政治集会だが、最高指導部の人事異動もここで発表された。

金氏の強力な妹、金与正（キムヨジョン）氏は党の副部長から部長に昇格し、権力の中枢での地位を固めた。党と軍の高官ポストが数件入れ替わり、若手の忠誠派が昇格する一方、金正恩氏は満場一致で総書記に「再選」され、さらに5年間の任期を得た。

金氏のシグナルの変化

ではなぜ今回、軍事パレードの規模は縮小したのか。現実的な説明の一つはタイミングだ。パレードは費用がかかり、輸送が複雑で、多くは新兵器や改良兵器を披露するのに使われる。重要な記念式典の直後に同じミサイルが現れると、見た目のインパクトが薄れる恐れがある。

しかし文脈を広げてみれば、より意図的な動きもうかがえる。北朝鮮政府は規律と政治的統制を発信しつつ、戦略的影響力は温存しているようだ。

核兵器増強の公約に加え、金氏はより強力なICBM、潜水艦発射能力、ドローン（無人機）と人工知能（AI）を伴う開発計画も再確認した。

同時に、金氏は米国政府との対話に条件付きで余地を残したが、北朝鮮側の意図に合わせるやり方でなければ実現はない形だ。関係改善の見通しは完全に「米国の態度」次第と述べ、米国が北朝鮮の核保有国としての地位を認める必要があると示唆。また北朝鮮側が長年「敵対政策」と呼んできた方針も破棄しなくてはならないとした。

このタイミングには意図があるのかもしれない。トランプ米大統領は、3月31日から4月2日まで中国を訪問する準備を進めており、この訪問で地域の外交情勢は一新される可能性がある。一部の北朝鮮ウォッチャーは、北京訪問がトランプ氏と金氏による対話再開のわずかな可能性を生み出すのではないかと推測している。その場合両氏が直接対話するか、あるいは中国の仲介を通じて会談が設定されるかの両方が考えられるという。

注目すべきことにトランプ氏は、一般教書演説の中で北朝鮮について一切口にしなかった。1期目でどれほど頻繁に言及したかを踏まえれば、ここで取り上げなかったのは驚きに値する。特に当時関心を集めた金氏との首脳会談外交に関しては、数多く発言していた。

トランプ氏は24日の演説で、100歳の朝鮮戦争の退役軍人、元戦闘機パイロットのロイス・ウィリアムズ氏を表彰した。ウィリアムズ氏は名誉勲章を授与され、超党派から拍手喝采を浴びた。ここでの賛辞は朝鮮戦争の揺るぎない遺産を強調するものだったが、現在朝鮮半島で起きている緊張について演説で語られることはなかった。

ロシアとの連携

北朝鮮の影響力は、トランプ氏の最初の任期で開かれた首脳会談の時期から大きく様変わりしている。その主な要因は、金氏がロシアのプーチン大統領との連携を深めていることにある。

金氏とプーチン氏は2024年6月、相互防衛条項を含む「包括的戦略パートナーシップ条約」に署名し、双方が事実上の同盟と位置付ける関係を確固たるものにした。この関係は、ロシアによるウクライナでの戦争における北朝鮮の役割が同国政府のプロパガンダの中心となるにつれ、重要性を増している。

国営メディアは繰り返し、ロシア側で戦った帰還兵を称賛したり、戦死者の遺族を慰問したりする金氏の姿を報じている。式典はしばしば目に見えて感情を揺さぶるものとなり、そこでの金氏は慈悲深い父親像として描かれる。今月初めには、遺族の一部に対して新築のアパートを授与した。

こうした背景から、25日のパレードが兵士を多く、兵器を少なくする構成となったのは、国内の視聴者を意識した意図的な演出かもしれない。今回強調したのは結束と忠誠、即応態勢であり、最も挑発的な兵器システムはカメラに映らないようにされていた。

敵対勢力への警告が飛び出す流れは変わらない。国営メディアは金氏が「国家主権へのいかなる侵害も即時報復攻撃を引き起こす」と述べたことを伝えた。このおなじみの脅迫は米韓両国が来月、おそらく規模を縮小した軍事演習を再開すると発表したタイミングで打ち出された。

◇

本稿はCNNのウィル・リプリー記者による分析記事です。