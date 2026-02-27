£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¸¥²Ö¼°¤ò£³¡¦£¸³«ºÅ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬£²£·Æü¡¢¹¹¿·¡££±£·Æü¤Ë£µ£¶ºÐ¤Ç»àµî¤·¤¿¿¿Ìð¤µ¤ó¤Î¸¥²Ö¼°¡Ö¿¿Ìð¡¡¸¥²Ö¼°¡¡¡Á£Å£ô£å£ò£î£á£ì¡¡£Í£å£Ì£ï£Ä£Ù¡Á¡×¤ò¡¢£³·î£¸Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê£Í£Í¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¿¿Ìð¡¡¸¥²Ö¼°³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¡¢£Ò£Ù£Õ£É£Ã£È£É¡¢£Ó£Õ£Ç£É£Ú£Ï¡¢£É£Î£Ï£Ò£Á£Î¡¢£Ê¡¿£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£ÁÌ¾µÁ¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¡¼¿¿Ìð¤¬¡¢£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£·Æü£±£¸»þ£±£¶Ê¬±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÍÁ³¤ÎÊó¤»¤Ë¡¢³§¤µ¤Þ¤âËÍ¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¿¼¤¤¾×·â¤È¹Ô¤¾ì¤Î¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¤ËÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¶¤ò»×¤¤¤ä¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¡¢¤³¤Î¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¹¤éÆñ¤·¤¤¾õ¶·¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤¿¤Á¤Ï£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¤Î¸ÝÆ°¡¢¿¿Ìð¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢Èà¤ò²¹¤«¤¯Á÷¤ê½Ð¤¹¾ì¤ò°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯Àß¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÇÏª¡£
¡ÖÍè¤ë£³·î£¸Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê£Í£Í¤Ë¤Æ¸¥²Ö¼°¤ò³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤È¶¦¤Ë¡¢¿¿Ìð¤ØÄ¾ÀÜÁÛ¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¡Ö¿¿Ìð¤Îº²¤¬°Â¤é¤«¤ËÎ¹Î©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¦¤Ëµ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¿Ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î¿¿Ìð¤µ¤ó¤Ï¡¢£±£¹£¹£²Ç¯¤Ë¡Ö£Ì£Õ£Î£Á¡¡£Ó£Å£Á¡×¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö£Ò£Ï£Ó£É£Å£Ò¡×¡Ö£Ó£Ô£Ï£Ò£Í¡×¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢£¹£°Ç¯Âå¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯³¦¤ò¤±¤ó°ú¡££²£°£°£°Ç¯£µ·î¤Ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÀÐ¹õºÌ¤È·ëº§¤·¡¢£±ÃË£²½÷¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£ºòÇ¯£¹·î£¸Æü¤ËÇ¾¼ðáç¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë£²£°£²£°Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£´¤ÎÂçÄ²¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢£·²ó¤Î¼ê½Ñ¤È¹³¤¬¤óºÞ¼£ÎÅ¡¢Êü¼ÍÀþÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¡£·üÌ¿¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¡¢Íè·î¤Î¸ø±é¤Ç¥É¥é¥à¤ò¤¿¤¿¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£