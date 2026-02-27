陸上の福部真子が２７日、結婚したことを発表した。

インスタグラムで「昨年１２月に、食べることが大好きな私の胃袋を掴んできた強者の彼と結婚しました」とボックスにマリッジリングが並んでおさまったショットを添えて報告。「最期の日まで私が毎日幸せにします（男前）」と宣言した。そして「味噌（みそ）汁と前菜は任せてね」と記し、ハッシュタグで「＃胃袋掴もうとしたら掴まれた」「＃女のプライド捨てた」「＃でも毎日美味（おい）しいハッピー」と加えた。

また今後については「今後も競技人生を全うしますので引き続きよろしくお願いします」と伝えた。

◆福部 真子（ふくべ・まこ）１９９５年１０月２８日、広島・安芸郡府中町生まれ。３０歳。小学４年時に地元のジュニアチームから競技を始める。府中中３年時の全日本中学陸上選手権の四種競技で優勝。広島皆実高に進学。日体大から日本建設工業に進み、２２年オレゴン世界陸上では準決勝で１２秒８２の日本新記録をマークするも、決勝進出は逃した。２４年パリ五輪も準決勝進出。２４年７月に自身の記録を更新して１２秒６９の日本記録を樹立した。１６５センチ。