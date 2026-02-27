◆「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）

侍ジャパンのＤｅＮＡ・牧秀悟内野手が左腰付近に死球を浴び、ヒヤリとさせられる場面があった。

初回１死、柳裕也のシュートが抜け、牧に直撃。牧はその場でジャンプし、痛がったが、笑顔で一塁へ向かった。

牧は井端ジャパンを最も知っている男。井端監督が指揮官として、国際大会デビューを飾った２３年の「アジアプロ野球チャンピオンシップ」に始まり、２４年の「プレミア１２」、昨年の「侍ジャパンシリーズ 日本ｖｓ韓国」と、立て続けに日の丸を背負い、メジャー組不在の侍ジャパンを支えてきた。今大会も経験を武器に、活躍が期待されている。

◆牧 秀悟（まき・しゅうご）１９９８年４月２１日、長野県生まれ。２７歳。松本第一―中大から２０年ドラフト２位でＤｅＮＡ入り。２１年に新人では球団初となる打率３割をマーク。２３年に打点王と最多安打のタイトルを獲得。２４年には主将としてチームを日本シリーズ制覇に導いた。１７８センチ、９７キロ。右投右打。推定年俸２億５０００万円。