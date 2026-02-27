LUNA SEAドラマー真矢さん、献花式開催へ 3月の公演は予定通り実施「LUNA SEAを絶対に止めないでほしいという真矢の願いのもと」
【モデルプレス＝2026/02/27】2月17日に亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんの献花式が、3月8日に行われることがわかった。2月27日、LUNA SEAオフィシャルサイトにて発表された。
【写真】LUNA SEA真矢さん、生前のドラマー姿
LUNA SEAは「今はまだ、この現実を受け入れることすら難しい状況かもしれませんが、僕たちはLUNA SEAの鼓動、真矢という唯一無二の存在を愛してくれた皆さまと共に、彼を温かく送り出す場を一日でも早く設けたいと考えました」とファンに寄り添い、「来る3月8日（日）、ぴあアリーナMMにて献花式を開催させていただきます」と報告した。
また、12月23日の振替公演となる3月12日開催の「LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-」については「『LUNA SEAを絶対に止めないでほしい』という真矢の願いのもと、3月12日有明アリーナ公演は予定通り開催いたします」と発表。延期キャンセルに伴ったチケットの先着販売とリセールは、3月3日18：00より順次実施されるという。（modelpress編集部）
日程：3月8日（日）
時間：11：00｜12：00｜13：00｜14：00｜15：00｜16：00｜17：00｜18：00｜19：00｜20：00
※入れ替え制／計10回を実施
会場：ぴあアリーナMM（神奈川県横浜市西区みなとみらい3-2-2）
・チケット販売スケジュール
LUNA SEAオフィシャルファンクラブ「SLAVE」および真矢公式FC「YMDK山田家」の会員を対象に先着優先受付を実施。
※2026年2月28日18：00〜2026年3月1日23：59まで
一般先着販売は、2026年3月2日18：00〜2026年3月8日20：30まで
各回定員数に達し次第受付終了。
