LUNA SEAドラマー真矢さん、献花式開催へ 3月の公演は予定通り実施「LUNA SEAを絶対に止めないでほしいという真矢の願いのもと」

LUNA SEAドラマー真矢さん、献花式開催へ 3月の公演は予定通り実施「LUNA SEAを絶対に止めないでほしいという真矢の願いのもと」