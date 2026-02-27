＝LOVE大谷映美里、タイトニット＆ショーパン姿で「ブランコ目いっぱい漕いだ」公園ショットが話題「二度見しちゃう」「安定の可愛さ」
【モデルプレス＝2026/02/27】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が2月26日、自身のInstagramを更新。公園でのショットを投稿し、注目を集めている。
【写真】「公園に天使降臨」指原プロデュース27歳美女のスタイル抜群コーデ
大谷は「公園に行きました」「ブランコ目いっぱい漕いだ」とつづり、公園での姿を複数枚投稿。グレーのタイトなタートルネックニットに、チェック柄のショートパンツ、同系色のロングコートを合わせたコーディネートを披露した。体にフィットしたニットとショートパンツで、スタイルの良さが際立っている。
この投稿には「スタイル抜群すぎ」「今日も安定の可愛さ」「こんな可愛い子いたら二度見しちゃう」「おしゃれコーデ真似したい」「癒される」「公園に天使降臨」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆大谷映美里、美ボディ際立つショーパンコーデ披露
◆大谷映美里の投稿に反響
