テレ朝八木麻紗子アナ、実家の苺を添えたおしゃれ朝食披露「元気が出そう」「気持ちまで豊かになりそう」
【モデルプレス＝2026/02/27】テレビ朝日の八木麻紗子アナウンサーが2月27日、自身のInstagramを更新。おしゃれな朝食を披露し、話題となっている。
【写真】40歳テレ朝美人アナ「いつもより断然おしゃれ」な1皿
八木アナは「いただいたグラノーラに実家から届いた苺をのせたら いつもより断然おしゃれな朝食に」とつづり、写真を投稿。ドライフルーツやカカオニブが入ったグラノーラに、スライスした苺とバナナを添えた栄養バランスの良い朝食を紹介した。「カカオニブの食感とほろ苦さが美味しい」と味の感想を伝えている。
この投稿には「とっても美味しそう」「かかってるのは牛乳かなアーモンドミルクかな」「おしゃれな朝食で元気が出そう」「苺の色が綺麗すぎ」「気持ちまで豊かになりそう」「素敵な朝食で憧れる」などと話題となっている。
八木アナは、2011年2月27日に同局の野上慎平アナウンサーと結婚。2016年2月に第1子男児が誕生し、2019年5月に第2子を出産した。（modelpress編集部）
