ドル円１５６．１０近辺、ユーロドルは１．１７９５近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は156.10近辺、ユーロドルは1.1795近辺で推移している。ドル円は高値を156.23レベルに伸ばしたあとは、上昇一服。前日NY終値156.13レベルを挟んだ水準に落ち着いている。



ユーロドルは1.18台割れへと再び下押しされている。ロンドン序盤に仏GDPやCPIの強含みを受けて1.1822レベルまで高値を伸ばしたが、買いは続かず反落している。東京午前につけた安値1.1789レベルに接近している。



ドル円もユーロドルも前日NY終値付近に戻しており、月末特有のフロー主導の展開で、方向感には欠けている。



USD/JPY 156.07 EUR/USD 1.1796

